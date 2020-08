Se naval povratnikov iz Hrvaške obeta danes? 'Ovinek' čez Madžarsko ali Italijo ne bo pomagal

Povečan promet s Hrvaške, kjer naj bi v soboto dopustovalo še 70.000 Slovencev, pričakujejo predvsem na mejnih prehodih Gruškovje, Jelšane in Dragonja. Na policiji dopustnike pozivajo, naj z odhodom proti Sloveniji ne odlašajo do popoldneva ali večera, da se lahko tako izognejo gneči in v Slovenijo prispejo še pred polnočjo, ko začne za vstop v Slovenijo iz Hrvaške veljati obveznost 14-dnevne karantene. Prav tako naj izberejo manj obremenjene prehode. Povečan promet danes pričakujejo tudi na cestah proti Avstriji.

Potem ko je bilo v preteklih dneh slišati tudi ideje, da nameravajo zamudniki, da bi se izognili karanteni, v Slovenijo vstopiti preko Madžarske ali Italije, so sicer pristojni poudarili, da to ne bo mogoče. "Tudi kdor bo prišel iz Madžarske, bo pokazal papir, kajti moramo se prepričati, da ne prihaja iz Bosne," je notranji minister Aleš Hojs dejal za TV Dnevnik.

Na mejnih prehodih bodo po napovedih ministra danes po potrebi odprli več stez, pripravljeni pa so tudi na jutri, ko začne veljati obveznost karantene.