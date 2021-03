Novo zaprtje države? Epidemiologi: Vlada nas za mnenje (še) ni vprašala

Smo pred novim zaprtjem države, na kar je v ponedeljek v parlamentu zaradi zaradi novih različic koronavirusa, tudi južnoafriške, kot eno izmed možnosti omenil predsednik vlade Janez Janša ? Bo Slovenija to sredo zaprla tudi svoje meje, na kar je v parlamentu kot možnost napovedal notranji minister Aleš Hojs , ki je tudi okrcal Slovence, ki potujejo v Zanzibar, na meji pa pravijo, da so bili na počitnicah v Avstriji.

Kako hitro se da prilagoditi cepiva, da bodo učinkovita proti novim sevom, jim je v Mariboru uspelo zajeziti visoko nalezljivi južnoafriški sev? Kaj pomeni dejstvo, da se je mariborski zdravnik, ki naj bi bil cepljen z Pfeizerjevim cepivom, vseeno okužil?Ali cepiva torej niso učinkovita proti sevom?

O tem sta v oddaji 24UR ZVEČER spregovorila dr. Borut Štrukelj z ljubljanske Fakultete za farmacijo in dr. Sanja Vuzemiz območne enote NIJZ Maribor.

Slednja je uvodoma povedala, da po njenem vedenju epidemiologi s strani vlade do zdaj niso bili pozvani, da bi podali svoje mnenje o vladnem predlogu za ponovno zaprtje države. V kolikor pa bodo, je dodala, bodo o tem seveda razpravljali in vladi tudi sporočili svoje stališče, ki da bo enotno.

Štrukelj je na vprašanje, ali bi politika morala na kratko zapreti državo, kot so to v ponedeljek recimo že storili Čehi, odvrnil, da je novi, južnoafriški sev "kar agresiven" in da bi razširitev le-tega lahko pomenila zaprtje, a da bodo o tem kot predstavniki stroke morali odločati epidemiologi ter na koncu politika.

Na vprašanje, ali je južnoafrsiški sev v Mariboru za zdaj omejen, je Vuzemova odgovorila, da je bila"pri dotičnem primeru, ki smo ga odkrili zelo naključno, veriga preventivnih ukrepov zelo hitra in, kot kaže, tudi zelo uspešna". Visokorizičnim stikom, to so štiri osebe, je bila nemudoma odrejena karantena, nizkorizčnim stikom pa je bilo naročeno, da se samoopazujejo in se ob najmanjših simptomih takoj samoizolirajo. Do zdaj so bili vsi testi teh oseb, tako pri visokorizičnih kot nizkorizičnih stikih, negativni, je še povedala sogovornica.