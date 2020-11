Zaradi birokracije številni podjetniki (pre)dolgo čakajo na pomoč

Mič Styling ima svoje frizerske salone tudi na Hrvaškem, v Srbiji, na Češkem in v Avstrija. Doslej so pri izplačilu pomoči zamujali le Srbi, a tudi te zamude so bile, pojasnjuje lastnik vergije, bistveno krajše kot pri nas. "V jesenskem zaprtju še nismo dobili nobene pomoči, spomladi pa so bili ti zamiki dva do tri mesece. Denimo, pomoč za skrajšan delovni čas za junij še vedno ni izplačana,"pravi lastnik Mič Stylinga Mitja Sojer.

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh pravi, da vse skupaj traja predolgo. "Kolikor vemo, v Avstriji pride do tega izplačila v šestih do osmih dneh." Pri nas, dodaja Meh, to traja najmanj 40 dni, lahko tudi več mesecev. Zavod za zaposlovanje je doslej res prejel kar 130 tisoč vlog za več kot pol milijona delavcev.