Še zadnji dan 'zaprtja države', kaj vse se odpira jutri?

S ponedeljkom se odpirajo trgovine, servisne storitve, muzeji, knjižnice in galerije, prav tako pa tudi cerkve z omejenim številom oseb pri verskih obredih. Odprli se bodo šole in vrtci, srednje šole po modelu C. Predvideni so izpiti in seminarji na fakultetah za do 10 ljudi ter individualni pouk v glasbenih šolah in izvedba baleta ter sodobnega plesa. Dovoljeni bodo treningi in tekmovanja za kadete in mladince ter brezkontaktne športne aktivnosti v skupini do 10 ljudi na priporočeni razdalji.