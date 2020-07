'Sedem let gospodarskega napredka izginilo v treh mesecih'

Statistični urad ob tem izpostavlja, da je krčenje gospodarstva dvakrat večje od 4,7-odstotnega padca v času finančne krize leta 2008 in 2009. Padec je bil prav tako večji od pričakovanj ekonomistov, ki so napovedovali okrog 9-odstotno krčenje nemškega gospodarstva. V primerjavi z lanskim letom se je tako nemško gospodarstvo skrčilo za 11,7 odstotka.

Posledice karantenskih ukrepov so privedle do zloma zasebne potrošnje, podjetja so prenehala z investicijami, prav tako je obstal izvoz, piše nemški časnik, ki navaja, da je posledice zamrznitve gospodarske dejavnosti ublažila intervencija države. Welt ob tem navaja, da je Nemčija utrpela manjše posledice krize kot denimo nekatere druge države. Med njimi Francija, kjer naj bi se gospodarstvo skrčilo za 15 odstotkov, Italija (14 odstotkov) in Španija (16 odstotkov).

Manjši padec v primerjavi z ostalimi državami pa ima svojo ceno. Država je namreč za pomoč gospodarstvu ob 156 milijardah evrov namenila še dodatni 130-milijardni stimulativni paket, ki naj bi po besedah finančnega ministra Olafa Scholza zagotovil preboj iz krize.

Ob tem je Nemčija ustanovila 600-milijardni reševalni sklad in zagotovila državne garancije v višini 400 milijard evrov, s čimer zvezna vlada jamči za posojila, ki so jih v času krize najela majhna podjetja.