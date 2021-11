Sedemletnik pokazal, kako preprosto je samotestiranje

V teh dneh, ko je vlada sporočila, da bo samotestiranje učencev in dijakov obvezno v šoli, saj se velik delež vseh prenosov okužb dogaja v šolskih klopeh, mnogi starši pa svojih otrok niso testirali doma, je veliko nezadovoljstva slišati prav s strani teh staršev, ki opozarjajo, da je lahko samotestiranje otrok, mlajših od 12 let v šoli, torej brez pomoči starša, za otroke nevarno in zato temu nasprotujejo. Na Sekciji za primarno pediatrijo so pripravili posnetek, na katerem 7-letni deček po korakih prikaže samotestiranje s hitrim testom. Pozivajo, da si posnetek pogledajo skupaj z otrokom vsi starši in mu s pomočjo posnetka pokažejo, da testiranje ni zahtevno in nevarno.