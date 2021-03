Šef letalske družbe Qantas: Cepiva bi morala biti pogoj za potovanja

Vodja avstralske letalske družbe Qantas je v obsežnem intervjuju za BBC med drugim dejal, da bodo vlade po svetu vztrajale pri cepivih kot pogoju za vstop v države. V primeru, da se za to ne odločijo, pa meni, da bi to pravilo morale uvesti letalske družbe. Prepričan je, da cene vozovnic ne bodo narasle, temveč bodo vsaj nekaj časa enkrat nižje kot pred pandemijo.

Cepiva proti covidu-19 mnogi iz letalske industrije vidijo kot ključne za ponovno oživitev panoge, ki je leta 2020 doživela skoraj 76-odstotni upad. Izvršni direktor avstralske letalske družbe Qantas Alan Joyceje dejal, da mnoge vlade razmišljajo o tem, da bi bil pogoj za vstop v državo precepljenost. Če se za to ne bi odločile posamezne države, Joyce meni, da bi to morale storiti vsaj letalske družbe. "Imamo dolžnost do svojih potnikov in osebja, da zagotovimo varnost za vse na letalu,"pravi Joyce, ki meni, da bi cepljenje moralo biti pogoj za rezervacijo letalskih vozovnic.

icon-expand Letala družbe Qantas. FOTO: AP

Joyce je prepričan, da bi potniki spremembo sprejeli odprtih rok: "Večina naših potnikov meni, da je to odlična ideja – 90 odstotkov ljudi, ki so sodelovali v naši raziskavi, je mnenja, da bi moral biti pogoj za mednarodno potovanje cepljenje." Med tistimi, ki se s tem ne strinjajo, so med drugim tudi strokovnjaki iz Svetovne zdravstvene organizacije, kar je jasno in glasno povedal direktor za digitalno zdravje in inovacijo Bernardo Mariano. Dodal je, da bo, ne glede na to, kaj si želijo letalske družbe, potreben enoten pristop vlad po svetu, da bi takšna sprememba delovala.

icon-expand Letališče Heathrow v koronskih časih. FOTO: AP

Joyce je mnenja, da bodo Avstralci težko sprejeli, da bo virus spet krožil, ko se odprejo meje po svetu. V zadnjih šestih mesecih leta 2020 je Qantas sicer izgubil ogromno, odpustiti pa so morali tudi 8500 ljudi. Več tisoč drugih je na čakanju. Okoli dve tretjini letal od 314 so umaknili v skladišča, še pove Joyce. Glede cen je prepričan, da ne bodo višje, kvečjemu enkrat manjše kot pred covidom. "Znova moramo vzbuditi zanimanje in povpraševanje,"pravi vodja avstralske letalske družbe. Prodaja vina in piškotov Da bi si finančno vsaj malo pomagali, je Qantas prodajal letalsko ponudbo pijač z Boeinga 747, pa tudi vino in avstralske piškote Timtams. "Biti moraš prilagodljiv, da preživiš. Zato je Qantas tu že 100 let, najstarejša letalska družba, ki neprekinjeno deluje. Prilagodljivost je del naše DNK, zato bomo tukaj še naslednjih 100 let,"je optimistično zaključil Joyce.