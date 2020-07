Šef WHO kritiziral 'zmedena' sporočila voditeljev glede koronavirusa

Čeprav ni želel poimensko govoriti o politikih, ki po njegovem mnenju to počnejo, pa je poudaril, da gre preveč držav v napačno smer glede prizadevanj za ustavitev pandemije in da nekateri ne sprejemajo pravih korakov za zajezitev okužb. "Virus ostaja sovražnik številka ena, dejanja mnogih vlad in posameznikov pa tega ne odražajo," je opozoril. Priznal je, da vlade nimajo lahke naloge, saj imajo omejevalni ukrepi gospodarske, družbene in kulturne posledice.

"Mešana sporočila voditeljev spodkopavajo najbolj ključni del vsakršnega odziva: zaupanje," je dejal generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus . S tem je ostro kritiziral nekatere predsednike vlad, ki s svojimi nejasnimi, protislovnimi in zmedenimi sporočili sejejo dvom v ukrepe in posledično onemogočajo zajezitev pandemije. Opozoril je, da se zaradi takšnega ravnanja posameznih vlad še nekaj časa ne bomo vrnili v normalno življenje.

Poudaril je, da morajo vladni ukrepi upoštevati lokalne razmere in jih okrepiti tam, kjer se pojavljajo izbruhi. Pri tem je kot primer navedel odpiranje šol. "Številne države so znova odprle šole, ko je število dnevnih primerov upadlo, vendar pa se nekatere države gredo "politični nogomet", ko pozivajo, naj se šole ponovno odprejo, ne da bi sprejeli širše omejevalne ukrepe, kot so denimo zaprte trgovine ali omejevanje množičnega zbiranja," pravijo v WHO.

Vlade je znova pozval k jasnemu komuniciranju s prebivalci in k oblikovanju globalne strategije boja proti covidu-19. Ljudi pa k spoštovanju ukrepov, kot so priporočena razdalja, umivanje rok ter nošenje mask, v primeru bolezni pa izolacija.

V Združenem kraljestvu, kjer so nedavno začeli rahljati ukrepe, je bila denimo tamkajšnja vlada v zadnjih dneh tarča kritik zaradi nekonsistentnih izjav glede nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih. Prav tako je ameriški predsednik Donald Trump večkrat implicitno ali eksplicitno izrazil svoje mnenje o nošenju mask, nato pa se je pred kratkim tudi sam z njo pojavil v javnosti.

Tudi v Sloveniji smo bili vse od začetka epidemije nemalokrat v dilemah in negotovosti zaradi številnih vladnih odlokov, ukrepov in izjav politikov in stroke. Večkrat se je namreč zgodilo, da so bili predvsem državljani, pa tudi različne institucije in servisi, kot denimo šole, knjižnice in trgovine, v popolni zmedi glede izvajanja svojih dejavnosti v skladu z ukrepi vlade in priporočili NIJZ.

Brez sprejemanja osnovnih metod za zajezitev izbruhov, lahko gre pandemija le v eno smer, je opozoril Ghebreyesus. "Postalo bo še slabše in slabše in slabše." Izpostavil je tudi, da so nekatere države, kjer so se spopadali z množičnimi izbruhi in visokim odstotkom umrljivosti, uspele virus zajeziti in ga zdaj uspešno nadzirajo.

Vodje držav kot so ZDA, Brazilija in Indija, kjer se še vedno borijo z visokim številom obolelih, pa so na različne načine zavračale in spodkopavale nasvete in priporočila znanstvenih strokovnjakov, svetovalcev in celo svojih političnih zaveznikov, naj sprejmejo strožje ukrepe.