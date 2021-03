Šef WHO ne verjame izsledkom? Še bi preiskoval teorijo o kitajskem laboratoriju

"Pozdravljam vaše poročilo, ki pomembno prispeva k našemu razumevanju,"je dejal Tedros na srečanju predstavnikov držav s strokovnjaki, ki so pripravili poročilo. "Postavlja tudi dodatna vprašanja, ki jih bo treba nasloviti z dodatnimi študijami, kot so zapisali tudi v poročilu,"je povedal.

Nadaljnja preiskava je po njegovem mnenju potrebna tudi glede hipoteze, da bi lahko virus po nesreči ušel iz laboratorija v kitajskem Wuhanu. "Čeprav je skupina ocenila, da je ta hipoteza najmanj verjetna, je potrebna nadaljnja preiskava, morda z dodatnimi misijami s specializiranimi strokovnjaki, ki sem jih pripravljen poslati," je poudaril Tedros, je razvidno iz njegovega nagovora, objavljenega na spletni strani WHO.

Strokovnjaki so sicer v danes objavljenem poročilu zapisali, da je laboratorijski izvor virusa zelo malo verjeten.

Najverjetnejša je hipoteza, da je virus najprej preskočil na drugo žival, ki je nato okužila ljudi. Prenos prek vmesnega gostitelja je verjeten do zelo verjeten, so ocenili. Sledi neposreden prenos z živali izvora virusa, ki je možen do verjeten. Možen pa je prenos prek zamrznjene hrane, piše v poročilu, objavljenem na strani WHO.

Tedros je sicer danes izrazil tudi zaskrbljenost, ker so mu mednarodni strokovnjaki poročali o "težavah pri dostopu do neobdelanih podatkov". "Pričakujem, da bo v prihodnjih študijah izmenjava podatkov potekala bolj pravočasno in celovito," je poudaril.