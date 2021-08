PRENOS V ŽIVO: Tedensko testiranje po novem tudi za študente, financirala ga bo država

Vlada tudi o vojski

Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2035, ki jo prav tako obravnava vlada, je najvišji razvojno-usmerjevalni dokument. Državni sekretar na obrambnem ministrstvu Uroš Lampret je junija ob predstavitvi programa dejal, da ta predvideva drugačno strukturo in organiziranost vojske ter njeno opremljanje, prenovo sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter finančne podlage za uresničitev teh načrtov.

Finančna podlaga za te načrte bo – poleg že sprejetega zakona o investicijah v vojsko – tudi postopni dvig obrambnih izdatkov, ti bi se do leta 2024 dvignili na 1,5 odstotka BDP, najpozneje do leta 2035 pa na do dva odstotka BDP, je takrat dejal Lampret.

Na dnevnem redu današnje seje vlade sta med drugim tudi predloga novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, v katerega je vlada zapisala vrsto izboljšav obstoječega zakona, ter zakona o oskrbi s plini, s katerim se bo to področje izločilo iz energetskega zakona.