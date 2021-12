Praznovanja in sejmi letos okrnjeni, ponekod jih ne bo

December je čas praznovanj, veselja, druženj in pričakovanj, a tudi letos bo zaradi epidemioloških razmer nekoliko drugačen. Nekatere občine so se odločile, da letos sejmov in praznovanj ne bodo pripravile, nekje pa bodo ob upoštevanju vseh ukrepov ti organizirani v okrnjeni obliki.

V številnih slovenskih občinah so se zaradi spoštovanja vladnih ukrepov odločili, da decembrskih sejmov letos ne bo. V Mestni občini Slovenj Gradec tako ne bodo organizirali nobenih prireditev, prav tako ne bo organizirane prodaje hrane in pijače ali sejemskih stojnic. "V kolikor bodo to eventualno na zasebnih površinah izvajali zasebni ponudniki pa pričakujemo, da bodo storitve opravljali v skladu z vladnimi odloki in da le-ti ne bodo kršeni," so pojasnili na občini. Tudi v Mestni občini Murska Sobota so zaradi epidemioloških ukrepov že novembra do nadaljnjega odpovedali vse prireditve prazničnega decembra, vključno s sejmom in stojnicami.

icon-expand Božični sejem v Ljubljani. FOTO: Dreamstime

V Ljubljani so sledili vladnemu odloku in prejšnjo soboto zaprli hišice z gostinsko ponudbo, hišice z darilnim programom pa so ogradili in uredili vstopno-izstopno točko. Kot je znano, je nato direktor Ljubljanskih parkirišč in tržnice Andrej Orač v sredo sporočil, da je na Pogačarjevem trgu mogoča tržnična prodaja, tudi gostincem. A Finančni inšpektorji so v četrtek vse štiri stojnice s hrano in pijačo zaprli.

Hišice na Trgu Leona Štuklja v Mariboru znova odprli V Mariboru štirje gostinci od petka ponovno izvajajo gostinsko dejavnost (s ponudbo pijače oz. toplih napitkov, brez hrane) v hišicah, ki so nameščene na Trgu Leona Štuklja. Gostinci pri obiskovalcih preverjajo izpolnjevanje pogoja PCT, strežba je izključno sedeča. Zavod za turizem Maribor v okviru sodelovanja z gostinci na Trgu Leona Štuklja ne organizira sejma ali tržnice, ampak uredi rabo javne površine in infrastrukturo ter slednje da v najem ponudnikom, ki so kot poslovni subjekti neposredno odgovorni pristojnim službam. Kot so sporočili, je včeraj prizorišče gostinske dejavnosti na Trgu Leona Štuklja preverila tudi inšpekcijska služba, ki nepravilnosti ni ugotovila, zato hišice zaenkrat ostajajo odprte.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

Ponudba na Prešernem decembru v Kranju osredotočena na lokalne ponudnike in rokodelce "Že v novembru je kazalo na to, da bomo slovenske turistične destinacije težko pripravile praznični december s polnim programom. Zato smo načrtovali bolj bogat božično novoletni sejem, saj smo vedeli, da koncertni in zabavni program morda ne bo mogoč," so povedali na Zavodu za turizem in kulturo Kranj (ZTKK). Kranj pa v decembru že nekaj let zapored blesti še s svojo praznično okrašenostjo, za kar so se potrudili tudi letos.

Glede na nov vladni odlok so se od 4. decembra dalje na božično-novoletnem sejmu odpovedali ponudnikom hrane in pijače. "Odpovedi ponudnikom, ki so odloku sledile, so le tem prinesle velike težave in izpad dohodka. Za dogodek, kot je celomesečni Prešerni december v Kranju, so namreč potrebne predčasne zaloge sestavin, hrane, pijače …" Tem ponudnikom zato vračajo kupnino. Ponudba na sejmu pa je osredotočena na lokalne ponudnike in rokodelce: leseni izdelki, med in ostali čebelji pridelki, keramični izdelki, domači suhomesnati izdelki, veganske sladice, piškoti, potice, rogljički. Sejemska dejavnost se izvaja po navodilih vladnih ukrepov in trenutno ne nudi hrane in pijače. V kolikor bo dovoljena ponudba hrane in pijače, bodo na voljo v Kranju še palačinke in kuhano vino. Prizorišče sejma so ogradili, uvedli enosmerni promet, rediteljska služba pa pri vhodu preverja izpolnjevanje PCT pogoja. V starem mestnem jedru Kranja, kjer poteka Prešerni december, je kar nekaj gostinskih ponudnikov z vrtom na ulici. Ti prevzemajo ponudbo hrane in pijače, ki je na sejemskih stojnicah ne sme biti. Obiskovalce pa prisrčno vabijo, da ob sprehodu po praznično okrašenem mestnem jedru obiščejo tudi kranjske gostince. Okrnjenost božično-novoletnega sejma za Kranj pomeni velik manjko v ponudbi Prešernega decembra. "A ostajamo optimistični. Kranj je še vedno eno izmed najlepše okrašenih slovenskih mest, skozi katerega se je v decembru prijetno sprehoditi. Imamo tudi vodenja po mestu in mestna doživetja, ki jih je vredno videti in si jih obiskovalci lahko privoščijo z Bonom21. Še vseeno upamo tudi, da bomo lahko v drugi polovici decembra izvedli koncerte, ki smo jih skrbno pripravili za obiskovalce našega mesta in za naše domačine," je povedal Klemen Malovrh, direktor ZTTK. Predviden je naslednji program:

- ponedeljek, 27. december, ob 20.00 uri (Glavni trg): Sprejem kranjskih športnikov in koncert BQL in Tilen Lotrič

- torek, 28. december, ob 20.00 uri (Glavni trg): koncert Veseli svatje

- sreda, 29. december, ob 20:00 uri (Glavni trg): Županov božični koncert Petar Grašo & zaključek dobrodelne akcije V Kranju dobro v srcu mislimo

- četrtek, 30. december, ob 20.00 uri (Glavni trg): koncert Miran Rudan, Indesign

- petek, 31. december, ob 20.00 uri (Glavni trg): Silvestrski koncert Marko Vozelj & Mojstri

icon-expand Kranj v decembru že nekaj let zapored blesti s svojo praznično okrašenostjo. FOTO: Primož Pičulin/ Visit Kranj

V Kopru se decembrskemu programu niso odpovedali, so pa sporočili, da program izvajajo v skladu z veljavnimi ukrepi. Tako je za obisk koncertov in otroških predstav treba spoštovati pogoj PCT, nositi masko in vzdrževati razdaljo med stoli. Pogoj PCT velja tudi za obisk drsališča v Taverni. "Med 23. in 26. decembrom načrtujemo tudi Božični sejem, na katerem bo na prodaj le darilni program (brez hrane in pijače). Sejem bomo izvedli v skladu z veljavnimi ukrepi," so pojasnili in dodali, da skladno z veljavnimi ukrepi načrtujejo tudi silvestrovanje na Titovem trgu, kjer bosta zbrane v novo leto pospremili skupini Ne me jugat in Big Foot Mama.

Tudi v Velenju ob prirejanju sejmov, ki jih imajo načeloma le čez vikend, upoštevajo izpolnjevanje pogoja PCT. Tako imajo ograjen prostor, z ločenim vhodom in izhodom, promet po prizorišču pa poteka enosmerno. Na vhodu preverijo, če obiskovalci izpolnjujejo pogoj PCT, hrane in pijače pa na stojnicah ne strežejo. Zimska vasica na Blejskem otoku Na Bledu pa so se odločili, da letos prižgejo luči, ki ne bodo razsvetljevale le dolge zimske večere, ampak bodo odganjale tudi temo, ki v teh težkih časih nastaja med ljudmi. Tako so postavili jezersko promenado, v hišicah pa lahko najdete darila za najbližje. Zaradi ukrepov je promet urejen enosmerno, za obisk pa morate izpolnjevati tudi pogoj PCT. Vhod na promenado je skozi okrašen portal, letošnja novost pa je zimska vasica, ki je zaživela na Blejskem otoku, so sporočili z blejske občine.

icon-expand Bled FOTO: Miro Zalokar

Adventni sejem v Novem mestu ponuja darilni program in domače dobrote Izvedbo Adventa Novo mesto, ki so ga letos zastavili obsežno, z bogatim programom, novo praznično osvetlitvijo, atraktivnim drsališčem, so morali skladno s sprejetimi zadnjimi ukrepi še dodatno prilagoditi in omejiti program. V primeru sproščanja ukrepov imajo pripravljen glasbeno – zabavni del, do takrat pa se lahko obiskovalci Glavnega trga v Novem mestu zabavajo na drsališču, pogrejejo s toplimi napitki pri gostincih, ki delujejo na Glavnem trgu in imajo na svoji terasi postavljene gostinske hiške, kjer sami preverjajo PCT in strežejo gostom, ki sedijo za mizami. Med otroki je še posebej priljubljena vožnja z Božičkovim vlakcem po mestnem jedru. Adventni sejem kljub omejitvam poteka vsak dan med 16. in 20. uro, na njem razstavljavci ponujajo darilni program, izdelke domače obrti, ponudbo domačih dobrot, peciv v obliki darilnih paketov. Na stojnicah ne nudijo hrane in pijače. "Žal so zadnji ukrepi že prej zadržane ponudnike na stojnicah dokončno odvrnili od sodelovanja na sejmu. Tako je ostal le del ponudnikov, ki še vedno vztrajajo, vendar, vsi opažamo, da obiskovalce Glavnega trga ograjena ponudba na stojnicah in preverjanje PCT-ja, odvrača od tega, da bi pogosteje pristopili k stojnicam," so zapisali na Zavodu Novo mesto. Na sejmu PCT preverjajo tako, da reditelj na začetku niza s stojnicam, kjer je uradni vhod k sejemskemu delu, preveri obiskovalce, ki so namenjeni vstopiti v ograjen prostor s stojnicam. Dostop do stojnic ni mogoč mimo vhoda, kjer se preverja PCT, izhod pa je urejen ločeno, na koncu niza s stojnicam. Tudi na mestnem drsališču je ravno tako preverjanje pogoja PCT.