V Šentjurju namesto s Pfizerjem 36 ljudi cepili s fiziološko raztopino

Kaj točno se je zgodilo pri cepljenju proti covidu-19 v ZD Šentjur, je danes pojasnila Tasić Ilićeva. "V času cepljenja vsake toliko časa preverjamo pravilnost izvajanja cepljenja s preštevanjem porabljenega materiala – vial (stekleničke s cepivom) s številom cepljenih oseb. Ob vmesnem preverjanju stanja smo ugotovili, da so bile osebe cepljene samo s fiziološko raztopino, saj so bile uporabljene prazne viale napolnjene s fiziološko raztopino, se pravi, uporabljena je bila samo fiziološka raztopina."

Dodala je, da se je to zgodilo s šestimi vialami, kar pomeni, da je 36 oseb dobilo samo fiziološko raztopino. Nemudoma so obvestili vse osebe – 34 se jih je takoj javilo, dve sta bili nedosegljivi. "Od teh smo eno osebo obvestili v soboto zjutraj in eno osebo 17. januarja na njegovem domu." Trideset oseb so cepili že isti dan, štiri dan kasneje in eno osebo včeraj. Ena oseba pa se je odločila, da se bo cepila v naslednjem tednu.

O napaki so obvestili pristojne, med drugim Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Vsem cepljenim osebam so se opravičili in opisali, kaj se je zgodilo. "Vsem udeleženim smo zelo hvaležni, da so to sprejeli z razumevanjem in se takoj odzvali na ponovno cepljenje."

Medtem so iz šentjurske občine sporočili, da je bil o dogodku s strani vodstva ZD Šentjur obveščen tudi župan Marko Diaci. Seznanili so ga s potekom dogajanja in ukrepanjem po nastali napaki. Kot so zapisali še, je župan prejel zagotovilo, da zdravje udeležencev cepljenja nikakor ni bilo ogroženo.