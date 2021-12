Šest italijanskih zdravstvenih delavcev že v Sloveniji. 'V ponedeljek jih pričakujemo še devet'

Italijanske vojaške zdravstvene delavce sta ob prihodu pozdravila Tonin in Poklukar.

Za pomoč italijanskih vojaških zdravstvenikov pri oskrbi covidnih bolnikov v slovenskih bolnišnicah sta se 17. novembra na delovnem srečanju v Rimu dogovorila ministra za obrambo Slovenije in Italije.

Kot so sporočili na ministrstvu za obrambo, je danes v Slovenijo prispela prva ekipa italijanske okrepitve, ki je sestavljena iz šestih vojaških zdravstvenih delavcev. V ponedeljek pa bo prišel še preostanek obljubljene pomoči. Minister Matej Tonin se je ob tem zahvalil italijanskim silam za pripravljenost pomagati ter vojaškim zdravstvenikom zaželel dobrodošlico: "Covida-19 ne more nihče premagati sam, z njim se lahko borimo le povezani. Le skupaj smo močnejši."

Dodatne ekipe se bodo ekipam Slovenske vojske, ki že pomagajo na covidnih oddelkih v štirih bolnišnicah v Sloveniji, in sicer v univerzitetnih kliničnih centrih (UKC) Ljubljana in Maribor, v bolnišnicah v Celju in v Novem mestu. Po informacijah N1, ki je prvi poročal o njihovem današnjem prihodu, bodo italijanske zdravstvene ekipe nastanjene v Ljubljani, v bližini UKC Ljubljana.

Tonin je 17. novembra po srečanju z italijanskim kolegom Lorenzom Guerinijem zapisal, da sta se dogovorila, da bo italijanska vojska Sloveniji pomagala s 30 zdravniki in medicinskimi sestrami. Na podlagi dogovora med ministroma je slovensko ministrstvo za zdravje nato opredelilo, katere specialnosti zdravstvenih delavcev potrebujemo, o tehničnih podrobnostih pa sta se dogovorila načelnika obeh vojsk. V Slovenijo so italijanski vojaki napoteni na podlagi veljavnega sporazuma o sodelovanju med obema vojskama, pri čemer Slovenska vojska zagotavlja namestitev in prehrano italijanskih kolegov.