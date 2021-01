Ema posodobila smernice: v vsaki steklenički dovolj cepiva za šest odmerkov

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) Evropske agencije za zdravila EMA je predlagal posodobitev smernic za uporabo cepiva Comirnaty , ki sta ga razvila podjetji BioNTech in Pfizer, s pojasnilom, da vsaka steklenička vsebuje šest odmerkov cepiva. Ob tem določa, kakšne injekcije je treba pri tem uporabiti, da bo v vsaki viali resnično dovolj cepiva za šest doz . "Če so uporabljene standardne brizgalke in igle, iz viale morda ne bo mogoče pridobiti šestega odmerka."

Spomnimo, da se je tudi v Sloveniji že takoj po začetku cepljenja z omenjenim cepivom izkazalo, da je v eni steklenički zadostna doza za šest odmerkov cepiva, čeprav je proizvajalec in regulator (torej Evropska agencija za zdravila) določil, da je v stekleničkah pet odmerkov ob pravilnem rokovanju.

Sprememba smernic uporabe pomeni, da je na voljo okoli 20 odstotkov več cepiva, kot so doslej računali. V EU so se sicer številne države pritoževale nad premajhnimi količinami cepiva, odločitev Eme pa bi vsaj do neke mere pripomogla k zadostitvi potreb. Za uspešno zaščito pred covidom-19 mora oseba prejeti dva odmerka cepiva, ki sta ga razvili podjetji Pfizer in BioNTech.