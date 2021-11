V ponedeljek 1136 okužb. Kakšne ukrepe bo predlagala svetovalna skupina?

Aktualne epidemiološke razmere in predloge ukrepov pa je včeraj zvečer obravnavala svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje pod vodstvom Mateje Logar . Kaj so sklenili, še ni znano.

V bolnišnicah se je v nedeljo zdravilo 603 covidnih bolnikov oz. 31 več kot dan prej, na intenzivnem oddelku pa 142, kar je štiri več kot dan prej. Najmlajši bolnik na navadnem oddelku je po podatkih vlade star 19 let, na intenzivnem pa 21 let.

Prepoved obiskov v celjski porodnišnici

Medtem je splošna bolnišnica Celje sporočila, da zaradi slabšanja epidemiološke situacije in skokovitega naraščanja števila okuženih z novim koronavirusom do preklica prepoveduje obiske porodnic, ki so jih lahko do zdaj v porodnišnici obiskali očetje novorojenčkov.

Na ginekološko-porodniškem oddelku so tako kot na ostalih bolnišničnih oddelkih dovoljeni le obiski kritično bolnih pacientk, ki jih pisno odobri odgovorni zdravnik, so še sporočili iz celjske bolnišnice.