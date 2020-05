Brez novih okužb in smrti, Šestan bo deaktiviral državni načrt zaščite in reševanja

Na pripadnike civilne zaščite in vse ostale, ki so bili vpoklicani k opravljanju nalog za zajezitev epidemije, se je v tretjem protikoronskem zakonu spomnila tudi vlada. Zakon, ki bo predvidoma uveljavljen v ponedeljek, jim prinaša izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije v višini 30 evrov dnevno. Ta dodatek bo pripadnikom civilne zaščite pri plači izplačal delodajalec, sredstva pa bosta zagotovila ministrstvo za obrambo oz. Uprava RS za zaščito in reševanje. Skupni strošek je ocenjen na 2,7 milijona evrov mesečno.

" Po naših podatkih, ki pa še niso povsem točni, smo imeli vsak dan aktiviranih v povprečju okoli 3000 pripadnikov. Med tednom nekaj več, ob koncih tedna nekaj manj in tudi v zadnjem obdobju je bilo dela nekaj manj. A če to pomnožimo z dvema mesecema in pol krize, lahko povem, da smo opravili več kot 200.000 delovnih dni. Nekateri so delali tudi več kot 12 ur na dan ," je še povedal Šestan.

" Prav vsem fantom in dekletom sem hvaležen za vse, kar so naredili. V več kot 75 dneh ni bilo nobenega večjega problema, ki ga ne bi znali rešiti. Upam, da je naše delo s tem zaključeno, in da tovrstne pomoči ne bo treba več izvajati, a pripravljeni smo, če bo treba. Tukaj smo zato, da pomagamo, " je dejal Šestan. Natančne analize opravljenih ur v civilni zaščiti še ni. Podatki bodo znani v naslednjih tednih, ko jih bodo zbrali regijski štabi.

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan bo državni načrt deaktiviral danes ob 19. uri. Državni načrt, ki vsebuje natančne protokole ukrepanja v primeru epidemije nalezljive bolezni in je namenjen utečenemu delovanju vseh ključnih deležnikov na državni ravni, je bil aktiviran 13. marca. Šestan se je že v petek zahvalil pripadnikom civilne zaščite, ki so dva meseca in pol pomagali pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širitve novega koronavirusa.

Razglasitev epidemije bodo ponovno predlagali takrat, če bodo prišli do točke, da bo začelo primanjkovati bolnišničnih postelj, mest v intenzivni terapiji, ko bo tako veliko število okuženih, da ga NIJZ z epidemiološko službo več ne bo mogel obvladati. Čeprav delajo vse, da ne bi ponovno prišlo do ustavitve javnega življenja v drugem valu epidemije, pa Krek opozarja, da se ne da nič izključiti.

Na drugi val epidemije se pripravljajo tako, da spremljajo epidemiološko stanje tako v Sloveniji kot tudi v vseh državah Evrope in širše. " Pozorni smo, kje se bo kaj sprožilo, zelo intenzivno delamo tudi pri kontroli prehodov na mejah. Pišemo priporočila mnogim v Sloveniji z namenom, da zmanjšamo prenos novega koronavirusa. To bomo tudi še naprej pisali ," je dejal.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) med poletjem poleg rednih obveznosti čaka priprava na drugi val epidemije in priprava na to, kako pomagati ljudem ob recesiji, ki se obeta v prihodnjih mesecih, če ne letih. Poleg tega je NIJZ v rdečih številkah. " Imamo kar dosti visoko izgubo in moramo tudi to na nek način noter prinesti. Če torej vse to skupaj zložite, nam ne bo prav lahko ," je dejal v pogovoru za STA.

Virologinja Prosenc Trilarjeva: V Sloveniji doslej potrdili tri različne seve novega koronavirusa

Znanstveniki so doslej opredelili štiri genske skupine novega koronavirusa, v Sloveniji so bili potrjeni vzorci iz treh skupin. Katarina Prosenc Trilar z oddelka za javnozdravstveno virologijo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano je v pogovoru za STA pojasnila, da obstaja več klasifikacij novega koronavirusa in ena od pogosto uporabljenih je delitev na štiri genske skupine.

Da različni sevi povzročajo različni potek bolezni covid-19, je po njeni oceni še prezgodaj trditi. Pred dobrim mesecem je bila sicer opravljena študija, na podlagi katere so tako sklepali, a poznejše študije tega niso močno potrdile, je dejala. Po njenih besedah so za potek bolezni za zdaj veliko bolj odločilni drugi dejavniki, kot so starost bolnika, pridružene bolezni in to, kdaj je oboleli prišel do ustrezne zdravstvene oskrbe.

V svetovni bazi genskih zapisov novega koronavirusa, ki je na voljo znanstvenikom, so doslej zabeležili 30.000 teh zapisov, pet od njih so opravili v Sloveniji - tri zapise celotnega genoma novega koronavirusa je izdelal Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, dva pa nacionalni laboratorij. Po besedah Prosenc Trilarjeve trije sodijo v gensko skupino G, dva sta skoraj identična in sta najbolj podobna virusom iz Šanghaja ter Italije, kamor je bil virus prinesen s Kitajske. Tretji virus iz skupine G je bolj podoben evropskim sevom. En spada v skupino V, zadnji virus pa spada med neopredeljene.

"To dokazuje, da virusi veselo krožijo in so ti genotipi razsejani povsod po svetu," je dejala. Sicer pa Prosenc Trilarjeva vidi vzporednice med novim koronavirusom in virusi, ki povzročajo otroške bolezni. "Ta virus se obnaša podobno. Otroke okuži, a pri njih bolezenski potek večinoma ni tako hud, pri starejših pa je težji," je pojasnila.