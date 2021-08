Sestanek delovne skupine: Pogoj PCT je neizogiben

Gostinci so že prejšnji teden protestirali proti vladnemu odloku, ki gostincem nalaga preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) pri njihovih gostih. Danes je na to temo razpravljala delovna skupina, in sicer so stališča predstavili gospodarstvo na eni in zdravstvena stroka na drugi strani, je pojasnil predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Blaž Cvar.

Opozoril je, da na eni strani odlok gostincem nalaga preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT na zelo jasen način, ki pa je v neskladju z zakonom o varovanju osebnih podatkov. "V vsakem primeru smo v prekršku, če preverimo PCT ali ne," je opozoril. Glede načina preverjanja so že v petek poslali pobudo oz. svoj predlog na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, a do danes odgovora oz. ustreznega tolmačenja niso dobili.

Odlok bo po oceni Cvara sicer potreben popravkov, o tem bo še danes popoldne razpravljala vlada, je povedal Cvar. "Počakali bomo, kako se bodo odločili. Je pa podana tudi že pobuda za oceno ustavnosti tega odloka, tako da bomo kmalu dobili več odgovorov, na kakšen način bomo preverjali PCT," je dodal.

Skupna ugotovitev sicer je, da je pogoj PCT neizogiben za zagotovitev varne jeseni oz. jeseni, v kateri bi gostinski lokali lahko ostali odprti. Vendar pa je Cvar opozoril, da je v primeru, ko vladni odloki povzročajo upad prometa, gostincem nujno zagotoviti tudi ustrezno pomoč - po zgledu Avstrije je denimo omenil možnosti nadomestila izpada, znižanje DDV in učinkovit ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa.