Šesti protikoronski paket, vreden milijardo evrov, pred tremi odbori DZ

Trije odbori DZ (za finance, delo in izobraževanje) imajo na ponedeljkovem dnevnem redu predlog novega protikoronskega zakona, ki prinaša dodatne ukrepe za omilitev in odpravo posledic covida-19. Ukrepi tudi tokrat segajo na številna področja, po besedah vlade pa jih je pri njihovi pripravi vnovič vodila želja po pomoči gospodarstvu in zaščiti delovnih mest.

DZ je doslej sprejel že pet protikoronskih zakonov, katerih namen je bila blažitev posledic epidemije tako za gospodarstvo kot tudi prebivalce. Vlada zdaj predlaga podaljšanje nekaterih ukrepov in dodaja še nove. Vsi skupaj so vredni približno milijardo evrov. Med drugim se podaljšujejo veljavnost jamstvene sheme za likvidnostna posojila podjetij, možnost odloga odplačevanja posojil ter subvencioniranje čakanja na delo od doma in skrajšanega delovnega časa. Ena od ključnih novosti je delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetih podjetij. Za pokrivanje fiksnih stroškov v zadnjih treh mesecih letos bodo lahko prejela pomoč, če so jim prihodki zaradi epidemije upadli za vsaj 40 odstotkov. Njena višina se bo izračunala na podlagi določenega odstotka od njihovih lanskih prihodkov od prodaje. Za obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19 je kot matično delovno telo pristojen odbor DZ za finance. Vendar v opoziciji opozarjajo na rešitve, ki niso povezane z obvladovanjem epidemije, kot so denimo izenačevanje pogojev za vpis na fakulteto za dijake s poklicno in splošno maturo, odlog akreditacije univerz blizu vladajoči stranki ter višje kazni za protestnike na javnih zbiranjih. Zato so zahtevali, da predlog zakona obravnavajo še trije parlamentarni odbori: za pravosodje, za delo ter za izobraževanje. Člani prvega so se sešli že v petek, člani zadnjih dveh pa se bodo danes.