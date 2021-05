Indijska različica vsaj toliko nalezljiva kot britanska, ta izpodrinila vse ostale

Direktor NIJZ Milan Krek je na vladni novinarski konferenci dejal, da je bila oseba, pri kateri so potrdili novo različico, od vstopa v državo v karanteni. "Morda se je s tem virusom okužila še ena oseba, gre za sorodnika." A tega za zdaj ne morejo potrditi, tudi v zadnjem obdobju sledenja, v zadnjem tednu, novih primerov te različice niso zabeležili, je poudarila Tjaša Žohar Čretnik , direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Okužena oseba je sicer po podatkih direktorice NLZOH bolezen prebolela v blagi obliki.

V Sloveniji smo včeraj uradno potrdili prvi primer indijske različice koronavirusa B.1.617, in sicer pri osebi, ki naj bi pripotovala iz Indije. To dvojno mutirano in bolj nalezljivo različico so potrdili na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v vzorcu, ki je bil odvzet 20. aprila.

Glede nalezljivosti in širjenja pa so jo na Otoku ocenili kot najmanj toliko nalezljivo kot angleško različico. Rast števila primerov je sicer pri njih dokaj hitra.

Ali se bo indijska različica pri nas uveljavila ali ne, bodo po besedah Žohar Čretnikove pokazali prihodnji tedni. A možnosti za to je, predvsem na podlagi zgolj enega primera, malo. Na to sicer vpliva več faktorjev, od ukrepov, ki veljajo v državi, do precepljenosti in prekuženosti populacije ter samega virusa.

Svetovna zdravstvena organizacija je ravno včeraj sporočila, da so različico B.1.617 doslej zaznali v 44 državah po svetu in v vseh šestih regijah WHO. V ponedeljek pa so to različico označili za skrb vzbujajočo, podobno kot pred tem britansko, brazilsko in južnoafriško.