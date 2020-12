'Cepljenje bo precej razbremenilo zdravstveni sistem'

Dr. Borut Štrukelj z ljubljanske fakultete za farmacijo je povedal, da ga je kolega iz Londona že 14. decembra obvestil o več kot 1100 pozitivnih na mutirani koronavirus, okrog 4000 okužb pa so potrdili tudi v Walesu. "Že takrat smo postali pozorni. Slovenija ne počiva in redno spremlja, ali je novi tip virusa prišel v Slovenijo. Lahko pa ga pričakujemo."

Beović: S cepivom bomo preprečili kar nekaj žalostnih koncev

Medtem pa je vodja strokovne skupine Bojana Beović prepričana, da lahko cepivo precej razbremeni zdravstveni sistem. "Najprej bodo cepljeni tisti deli prebivalstva, ki so najbolj prizadeti. V Sloveniji so to stanovalci domov za starejše in pa seveda osebje, ki skrbi zanje. Mislimo, da bomo s tem pristopom precej zmanjšali število obolelih in tudi preprečili kar nekaj žalostnih koncev." Nato bo, kot pravi Beovićeva, sledilo cepljenje zdravstvenih delavcev, ki so tudi zelo izpostavljeni, ter ostalih rizičnih skupin, pri katerih je pričakovati težji potek bolezni. "Tako da bi lahko v nekaj tednih oz. mesecih postopno zmanjšali število tistih, ki zaradi covida-19 potrebujejo bolnišnično zdravljenje."

Glede hitrih testov je povedala, da je pomembno, da vsakega okuženega najdemo čim prej. "To pomeni, da se oseba lahko čim prej osami in okužbe ne prenaša naprej. Hitra informacija je zelo pomembna, zlasti pri tistih osebah, ki niso zelo bolne, imajo pa neke prehladne znake. Dobro bi bilo, da čim hitreje in na enostaven način pridejo do diagnoze. To je še posebej pomembno v teh predprazničnih dneh, ko bomo v stiku s svojimi najbližjimi."

Beovićeva priznava, da so hitri testi sicer res manj zanesljivi od standardnih testov. "Lahko se zgodi, da je pri vas prisoten virus, pa bo test negativen. Test deluje bolj v tej smeri – če smo pozitivni, to pomeni, da smo res okuženi, pri negativnih izidih pa moramo biti še naprej pozorni in upoštevati ukrepe."

Tretji val po besedah vodje svetovalne skupine v Sloveniji pričakujemo že nekaj časa, predvsem zaradi poslabšanja ob sproščanju ukrepov ob praznikih ter hladnega vremena v januarju in februarju. "Če se temu pridruži še bolj nalezljiv novi sev virusa, potem bomo morali res poskrbeti za še doslednejše upoštevanje ukrepov, ki jih že poznamo," je povedala.