Pred tretjim valom: 'Bistveno več brez pomoči kadra od drugod ne bomo zmogli'

"Ta trenutek delujemo približno 10 odstotkov pod tistim maksimumom, ki smo ga dosegli med 25. in 27. novembrom. Bistveno več brez pomoči kadra iz drugih delov zdravstva ne bomo zmogli," je v oddaji 24UR ZVEČER povedal direktor UKC Ljubljana, dr. Janez Poklukar. "Zato ta trenutek delamo vse, da bi naše zaposlene, naše duše, ki nosijo zdravstvo in paciente, usposobili za naslednjo bitko. Hitimo s cepljenjem, po drugi strani bomo tistim, ki ne morejo zagotoviti varstva za otroke, to omogočili v našem kliničnem centru," nekatere od ukrepov, ki so jih že sprejeli, našteje Poklukar.

Omenil je tudi, da so jim v izdatno pomoč študentje medicinske in zdravstvene smeri, s katerimi so okrepili ekipe, ki 24 ur na dan in sedem dni v tednu skrbijo za covidne bolnike. "Prav tako poskušamo zagotoviti osebno varovalno opremo za 90 dni vnaprej in ponavljamo izobraževanja med zaposlenimi o tem, kako to opremo pravilno nositi," je povedal Poklukar.

"Direktorji bolnišnic že ves čas opozarjamo, da potrebujemo dodaten kader, medicinske sestre, ki bi poskrbele za morebitne dodatne paciente, o katerih danes razmišljajo tisti, ki napovedujejo potek epidemije," je še dejal šef ljubljanskega kliničnega centra.

"Pri nas so razmere podobne," pa je dodal dr. Vojko Flis, direktor UKC Maribor. "Izmenjujemo mnenja in izkušnje, tudi s tujino," je povedal in dodal, da tudi njim izdatno pomagajo študentje, pa tudi prostovoljci. "Edini možni vir, ki ga še lahko pridobimo, so upokojeni zaposleni, ki pa so še pripravljeni delati in v teh težkih časih priskočiti na pomoč," je dejal Flis. "Veliko upanja pa polagamo v cepljenje," je še izpostavil.

V UKC Ljubljana so do petka s cepivom proti covidu-19 cepili 3401 zaposlenega. Do ponedeljka bodo skupno cepili že več kot 3800 zaposlenih. "To predstavlja 40 odstotkov vseh zaposlenih v naši bolnišnici," je povedal Poklukar, ki je optimističen, da se bodo na tak način uspešno zoperstavili novemu koronavirusu in tudi novemu sevu, če bo ta prišel tudi v Slovenijo.

Na vprašanje, kaj meni o ukrepih, ki jih sprejema vlada, pa je direktor UKC Ljubljana odgovoril, da bodo tudi najosnovnejši ukrepi, kot sta vzdrževanje razdalje in higiena rok, delovali samo, če se jih bodo ljudje držali."Ukrepi bodo delovali takrat, ko bo posameznik na prvo mesto postavil zdravje in sočloveka," je izpostavil Poklukar.