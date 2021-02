Južnoafriški sev v UKC Maribor: v karanteni ostaja vsaj deset oseb, čakajo novo testiranje

Južnoafriška varianta virusa ne pomeni hkrati tudi težjega poteka bolezni. Ker se lahko znova okužijo tisti, ki so virus že preboleli, pa tudi cepljeni, bi lahko ta sev spet poslabšal epidemiološko sliko. "S podtipi, ki se lažje in hitreje širijo, lahko to ravnotežje, ki ga trenutno vzdržujemo – torej to, da smo dosegli umirjanje epidemije – hitro porušimo in se vrnemo na višji nivo epidemije," razlaga Logarjeva.

Z zdravnikom, ki je dopustoval v Namibiji, sta se v Slovenijo vrnili še dve osebi. Obe sta že kazali znake bolezni, okužbo pa so že potrdili tudi s testom. Zelo verjetno sta obe zboleli za južnoafriškim sevom, toda analiza, ki bi to potrdila, še ni končana. "V bolnišnici so seveda te visokorizične kontakte prepoznali, tako da so bili tisti, ki so bili v neposrednem kontaktu, povabljeni na testiranje," je pojasnil zdravstveni minister Janez Poklukar.

Bilo naj bi jih več kot deset – vsi so bili na testu negativni, a za zdaj ostajajo v karanteni. Ker inkubacijska doba še traja, jih bodo jutri znova testirali. Takrat bodo v Mariboru z večjo gotovostjo vedeli, ali se je okužba morebiti razširila. "Vsekakor obstaja upanje–če so vsi ti primarni kontakti v izolaciji in upoštevajo karantenske ukrepe–da ne bo prišlo do širjenja virusa, vsaj tega, ki je bil vnesen zdaj," je optimistična Mateja Logar.