Seva, značilnega le za Slovenijo, doslej niso našli

V preteklih dneh so namreč na Inštitutu Jožef Stefan zapisali, da je možno, da v Sloveniji že imamo bolj kužno slovensko različico novega koronavirusa. Na NLZOH pa navajajo, da so novi koronavirusi, ki so jih doslej sekvencirali, torej analizirali sekvence genoma virusa, podobni tistim, ki se širijo tudi po Evropi, imajo pa določene spremembe, za katere je dokazano, da povzročijo, da se virus hitreje namnožuje, zato ga je več v dihalih in se zato verjetno tudi bolje prenaša, so pojasnili za STA.

V NLZOH sicer opravijo analizo sekvence genoma pri manj kot odstotku vseh vzorcev, ki so pozitivni na okužbo z novim koronavirusom, a ta delež nameravajo v prihodnje skladno z napotki Evropske komisije povečati. Evropska komisija namreč priporoča, da bi v laboratorijih zaradi novih različic koronavirusa okrepili sekvenciranje genomov virusov v vzorcih.

V nacionalnem laboratoriju in tudi Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo pa sekvencirajo tudi vzorce, pri katerih so s posebnimi PCR testi, ki jih je država dobila s Slovaške, ugotavljali angleško različico novega koronavirusa. Rezultati bodo predvidoma znani prihodnji teden.