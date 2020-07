V Severni Koreji prvi sum na koronavirus, zaprli obmejno mesto Kaesong

Severna Koreja je mesece zatrjevala, da niso imeli niti enega primera okužbe, čeprav strokovnjaki menijo, da je to malo verjetno, poroča BBC . So pa že januarja popolnoma zaprli svoje meje, ko se je virus začel širiti na Kitajskem, s katero si Severna Koreja deli 1400 kilometrov dolgo mejo.

V Španiji se medtem povečuje število novih primerov, oblasti pa za to že sprejemajo nove ukrepi, s katerimi želijo zajeziti širjenje okužbe. V Kataloniji, kjer se stanje vztrajno poslabšuje, se za dva tedna popolnoma ustavlja nočno življenje, regionalne oblasti so namreč odredile zaprtje vseh nočnih klubov in barov. Predvsem v mestih Barcelona, Madrid in Zaragoza opažajo porast števila okuženih, mesec dni po tem, ko so oblasti razglasile konec izrednega stanja zaradi pandemije.

Velika Britanija je včeraj oznanila, da morajo vsi Britanci, ki prispejo iz Španije v 14-dnevno karanteno. Podobni ukrep je že sprejela tudi Norveška, medtem ko Francija odsvetuje potovanje.

V Avstraliji covid-19 terjal največ žrtev doslej v enem dnevu

V Avstraliji je v soboto zaradi koronavirusa umrlo deset ljudi, kar je največ doslej od začetka pandemije. Zabeležili so tudi več kot 450 novih okužb, večino v zvezni državi Viktorija. Smrtne žrtve so bile stare med 40 in 80 let, več jih je bilo stanovalcev domov za starejše.

V Avstraliji se je doslej okužilo 14.000 ljudi, kar je manj kot v številnih primerljivih državah. A v drugem valu se koronavirus nezadržno širi predvsem na območju Melbourna, in to kljub karanteni, ki je za širše območje mesta v veljavi že dva tedna.

V mestu so obvezne maske, zvezna država Viktorija pa je praktično odrezana od preostanka Avstralije. Meje nadzorujeta policija in vojska, ki opravljata tudi nadzor nad ljudmi, ki jim je odrejena samoizolacija.