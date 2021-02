Severna Koreja naj bi poskušala ukrasti podatke o Pfizerjevem cepivu

Opozicijski član južnokorejske parlamentarne obveščevalne komisije Ha Tae-keung je dejal, da je bil farmacevtski gigant med tistimi, v katere so vdrli hekerji s ciljem, da bi ukradli informacije o cepivih in zdravljenju. "S kibernetskimi napadi so poskušali od podjetja Pfizer ukrasti cepivo in tehnologijo za zdravljenje covida,"je dejal.

V pogovoru z novinarji Ha ni pojasnil, kdaj je prišlo do domnevnega vdora niti, ali je bil ta uspešen. Na azijskem in južnokorejskem sedežu podjetja Pfizer zaenkrat niso podali komentarjev, poroča Reuters.