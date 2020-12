Seznam lokacij za množično testiranje na predzadnji dan leta 2020

Seznam lokacij za množično testiranje:

Ljubljana – na Kongresnem trgu in v Vilharjevem podhodu danes in 31. decembra od 9. do 17. ure.

Maribor – pred dvorano Tabor (način drive-in) danes od 9. do 17. ure.

Šenčur – danes in 31. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

Grosuplje – pred vhodom na parkirišče zdravstvenega doma danes in 31. decembra od 8. do 17. ure.

Radeče – v zdravstvenem domu danes od 11. do 13. ure in 31. 12. od 9. do 11. ure.

Ravne na Koroškem – v avli mestne hiše danes od 9. do 17. ure.

Kungota – danes od 9. do 17. ure.

Lendava – danes med 8. in 17. uro.

Miklavž na Dravskem polju – danes od 9. do 17. ure.

Hoče – danes od 9. do 17. ure.

Izola – danes od 9. do 17. ure.

Šmarješke toplice – danes od 9. do 17. ure.

Hrastnik – danes in 31. decembra od 9. do 17. ure.

Sveti Andraž – danes od 9. do 17. ure.

Cerklje na Gorenjskem – v bivši lekarni danes od 9. do 17. ure.

Trzin – danes od 9. do 17. ure.

Šmarje pri Jelšah – v kulturnem domu danes od 9. do 17. ure.

Gorje – v Gorjanskem domu danes od 9. do 17. ure.

Ankaran – v prostorih občinske uprave danes od 9. do 17. ure.

Trbovlje – v Delavskem domu danes od 9. do 17. ure.

Trebnje – na Golievem trgu 1 danes od 9. do 17. ure.

Mirna Peč – v kulturnem domu danes od 9. do 17. ure.

Radenci – danes od 9. do 17. ure.

Bohinjska Bistrica – v avli Kulturnega doma Jože Ažman danes od 9. do 16. ure.

Braslovče – 31. decembra od 9. do 17. ure.

Dol pri Ljubljani – v Kulturnem domu Dolsko danes od 12. do 17. ure.

Kranj – v šotoru na Slovenskem trgu danes in 30. decembra od 9. do 17. ure.

Šentjur – v šotoru na Slovenskem trgu danes od 14. do 18. ure.