Lahko zbolimo za gripo in covidom-19 hkrati?

"Zdaj, ko imamo covid-19, kar naenkrat ni več gripe," je bil pogost komentar v zadnjih mesecih. A to ne drži. Virus influence ni kar "izginil", prav tako ne drugi virusi iz skupine koronavirusov. In tudi letos bodo, tako kot vsako leto, epidemiologi pozorni tudi na pojavnost gripe. Sezono gripe in drugih akutnih okužb dihal namreč v Sloveniji spremljamo že od leta 1999. Tako imenovano "mrežno spremljanje gripe" oziroma opozorilno epidemiološko spremljanje gripe poteka na vzorcu slovenske populacije, ki zajame 3–4 odstotka prebivalcev. Pri tem merijo, koliko je bilo vsak teden obiskov pri izbranih osebnih zdravnikih zaradi akutnih okužb dihal in gripe.

Je sočasna okužba z virusom influence in novim koronavirusom možna?

Oseba lahko zboli hkrati za gripo in covidom-19, opozarjajo epidemiologi. "V strokovni literaturi so opisi bolnikov, pri katerih so potrdili sočasno okužbo z virusom influence, povzročiteljem gripe, in novim koronavirusom, povzročiteljem covida-19. Število objav ni veliko, videti je, da potek ob hkratni okužbi vsaj pri večini bolnikov ni bil bistveno težji. Res pa je, da se je ob razmahu novega koronavirusa v številnih državah severne poloble sezona gripe postopno iztekala, hkrati pa so se intenzivirali ukrepi za zmanjševanje prenosa novega koronavirusa, ki so brez dvoma zamejili širjenje gripe in drugih respiratornih virusov. Posledično izkušenj o tem, kaj pomeni, ko poteka sezona gripe hkrati s pandemijo covida-19, ni na pretek," so nam pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Zdaj pa se bližamo novi sezoni gripe. "Vemo, da lahko zbolimo za obema virusnima boleznima istočasno in da se imunski sistem težje bori z obema virusoma hkrati. Takšen bolnik je izpostavljen hudim poškodbam pljuč, daljšemu poteku bolezni, hujšim zapletom in celo smrti," je za National Geographic pojasnila Lisa Maragakis, višja direktorica oddelka za preprečevanje okužb fakultete Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimoru v ameriški zvezni državi Maryland. Kot pravi, še ni dovolj znanega o tem, ali okužba z novim koronavirusom poveča možnost okužbe z virusom influence oziroma obratno. "Vendar pa ste zagotovo v tem primeru bolj dovzetni, saj virusne okužbe poškodujejo tkivo v vašem dihalnem traktu, tako da se težje borite proti novim okužbam. Vnetje pljuč (ki ga lahko povzročita obe bolezni) pa prav tako omogoča bakterijam, da pridejo v pljuča," pravi Maragakisova.

Vendar na NIJZ poudarjajo, da je podatkov o tem, kaj se zgodi, če hkrati prebolevamo gripo in covid-19, za zdaj premalo. Po do zdaj zbranih podatkih večina bolnikov, ki je bila sočasno okužena z obema virusoma, ni imela posebej težkega kliničnega poteka. "So pa tudi objavljeni opisi bolnikov, ki so bili okuženi z obema virusoma in pri katerih se je bolezen neugodno iztekla. Vprašanje pa je, če niso pomembnejši dejavniki tveganja za smrt ob hkratni okužbi s SARS-CoV-2 in virusom influence, starost, prisotnost srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni, debelost in motnja imunosti ter druge kronične bolezni. Povedano drugače, morda bi se okužba iztekla slabo tudi v primeru, če bi bolnik preboleval samo covid-19," so pojasnili na NIJZ. "Predvidevamo, da bomo boljši uvid v pomen sočasne okužbe pridobili v prihajajoči sezoni, ko se bo nabralo več podatkov. Dokler ni podatkov, pa je toliko bolj smotrno, da poskusimo preprečiti gripo s cepljenjem in zmanjšamo verjetnost za hkratno okužbo," so še dodali.

Kakšna bo sezona gripe je težko napovedati

Znanstveniki z berlinskega inštituta Max Planck so naredili matematični model, ki temelji na podatkih o širjenju novega koronavirusa v spomladanskih mesecih. Izračunali so, da bi se v sezoni gripe in prehladov tveganje za okužbo z novim koronavirusom lahko povečalo celo za 2,5-krat. Ena od razlag je, da imajo osebe, ki so nedavno prebolele gripo, večjo dovzetnost za razvoj covida-19, medtem ko naj bi osebe, ki so cepljene proti gripi, imele manjše tveganje za to, da zbolijo za covidom-19. Njihova analiza je prav tako pokazala, da gripa lahko poveča možnost prenosa novega koronavirusa in da je to eden od razlogov, zakaj se je virus na začetku epidemije v Evropi tako hitro širil.

Nihče ne zna natančno napovedati, kakšno sezono gripe lahko pričakujemo. Zanimivo je, da je bilo v Avstraliji, na Novi Zelandiji in v Čilu, kjer je običajno vrhunec sezone gripe v juliju in avgustu in se torej tam letošnja sezona gripe počasi izteka, dokazanih okužb z virusom influence zelo malo v primerjavi s preteklimi leti. Strokovnjaki menijo, da to lahko pripišemo intenzivnim ukrepom, ki so jih izvajali v teh državah, da bi zamejili širjenje SARS-CoV-2: ohranjanje fizične razdalje med ljudmi, pogosto in temeljito umivanje rok, uporaba zaščitnih mask.

"Čeprav ni možno z gotovostjo napovedati, kakšna bo letošnja sezona gripe in ostalih povzročiteljev prehladnih obolenj ter kakšna bo epidemiološka situacija glede covida-19 jeseni in pozimi, je verjetno, da se bosta širila tako gripa kot covid-19, pa tudi druga prehladna obolenja," pravijo na NIJZ.

"Med pandemijo covida-19 je zelo pomembno zmanjšati breme okužb dihal za zaščito ranljivih skupin, zdravstvenega sistema in drugih nujnih služb. Pomembno je, da se zdravstveni sistem, ki bo najverjetneje že tako obremenjen zaradi pandemije, ne obremeni še dodatno zaradi gripe, zaradi katere se v jesensko-zimskem času običajno poveča število hospitalizacij. Preobremenitev zdravstvenega sistema ima namreč lahko negativen vpliv tudi na izid covida-19," pravijo na NIJZ.