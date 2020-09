Silvio Berlusconi pri 83 letih okužen z novim koronavirusom

Še eden v vrsti politikov, ki so se okužili z novim koronavirusom – 83-letni nekdanji italijanski premier in sedanji voditelj stranke Forza Italia (Naprej, Italija) Silvio Berlusconi. Kot so sporočili iz njegove stranke, so mu med dopustovanjem na Sardiniji odvzeli bris. Tam se je Berlusconi sicer družil s Flaviom Briatorejem, ki je bil prav tako pozitiven na novi koronavirus.