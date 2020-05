Projekcije glede na vreme: v Sloveniji bo najnižja grožnja covida-19 v avgustu

Strokovnjaki univerz Harvard, MIT, Connecticut in Virgina Tech so zbrali podatke o prenosu okužb in vremenu z več kot 3700 lokacij po svetu med decembrom lani in aprilom letos. S pomočjo simulacije so postavili oceno relativne ogroženosti zaradi covida-19 glede na vreme (CRW). Ta stopnja ogroženosti pa vpliva na stopnjo reprodukcije okužbe, torej na to, na koliko ljudi lahko okuženi prenese koronavirus.

Ocene ogroženosti zaradi vremena se za različne dele sveta gibljejo približno od 0,5 do 1,3. Manjša kot je ocena ogroženosti, manj verjetna je okužba z novim koronavirusom. Kot so ugotovili, na stopnjo prenosa vplivata predvsem temperatura in vlažnost zraka, dodatno pa na primer še hitrost vetra.

Na spletni strani univerze Harvard so ta teden objavili simulacijo za ves svet, ki kaže, da je sedaj v pomladanskem času na severni polobli stopnja v povprečju okoli ena, medtem ko je vrednost na južni polobli v povprečju pod ena. Z bližanjem poletju na severni polobli začenja tam vrednost padati pod ena. Ob koncu septembra pa se začenja ogroženost spet povečevati.