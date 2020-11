Sindikat delavcev gostinstva in turizma za krizni dodatek za vse

"Panoga gostinstva in turizma je bila z odlokom 19. oktobra drugič letos zaustavljena, razen nekaterih izjem, zato se stanje v panogi drastično slabša ter ogroža življenja delavcev in njihovih družin. Na Zavodu za zaposlovanje RS je bilo od prvega zaprtja, ki se je začelo 13. marca, do 30. oktobra prijavljenih že več kot 9500 delavcev iz te panoge," so zapisali v pismu, ki so ga naslovili na vlado in pristojna ministra. V dopisu so podprli pobudo sekcije za gostinstvo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije "za vsaj delno odprtje gostinskih lokalov tistih gostincev, ki imajo možnost pripravljati malice za delavce in ponuditi možnost za kulturno zaužitje te malice, to pomeni topel prostor in spoštovanje protikoronskih ukrepov".