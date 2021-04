Sindikat gostinstva in turizma za vrnitev delavcev na delo

V času epidemije je bilo odpuščenih 12.300 delavk in delavcev v panogi gostinstva in turizma, propadlo pa je več kot 3000 subjektov, so v peticiji zapisali v sindikatu. Za to je po njihovem kriva vlada, ki "ni oblikovala pravih ukrepov za ohranjanje delovnih mest v tej panogi".

Delavke in delavci že šest mesecev prejemajo le 80-odstotno nadomestilo plače, stiske so vsak dan večje, so nadaljevali."Ljudje želijo in morajo delati, zato da bodo lahko preživeli. In če jim vlada prepoveduje delati, jim mora pokriti ves dosedanji izpad dohodka in zagotoviti 100-odstotno nadomestilo plače," so prepričani.

Dodali so še, da so gostilne zaprte brez dokazov o okužbah in širjenju virusa. "Vlada s svojimi odločitvami in sprejetimi nestrokovnimi in neutemeljenimi odloki namerno spodbuja delo na črno in podaljšuje krizo, da bogatijo izbranci, medtem ko delavke in delavci ne morejo niti preživeti," so navedli. In če se gostilne in hoteli odpirajo za politiko, za poslovne sestanke in športne prireditve, zahtevajo, da se odprejo za vse.