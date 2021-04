Sindikat Mladi plus državo poziva k pripravi ukrepov za pomoč mladim

Vseh registriranih brezposelnih je bilo marca nekaj nad 82.600, med njimi pa je bilo kar 16.360 starih od 15 do 29 let, kar je 6,8 odstotka več kot marca lani, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejala predsednica Sindikata Mladi plus Tea Jarc.

Po njenih besedah se daljša tudi čas trajanja brezposelnosti med mladimi, ki je marca povprečno znašal že skoraj leto dni. Kar 33,4 odstotka mladih pa je bilo konec marca brezposelnih eno leto ali več.

Vlada bi morala bolje pripraviti ukrepe za naslavljanje specifičnega položaja mladih tako na trgu dela kot v družbi na splošno, je menila. V okviru sheme Jamstvo za mlade so v sindikatu pripravili več predlogov ukrepov, s katerimi bi se mladi lažje vključili na trg dela, a jih ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ni sprejelo. Prav tako so želeli sodelovati pri pripravi nacionalnega načrta za okrevanje, a prav tako niso bili upoštevani, je povedala.

Pri tem je zagotovila, da bodo vztrajali naprej. Če bo treba, bodo šli tudi na ulice, je poudarila.