Sindikat ministrstvu očita zavajanje: 'V resnici jih briga za mlade'

"Posledice torej ne bodo v tem, da bo več mladih dobilo zaposlitev, ampak zgolj v tem, da se bo zdaj mogoče lažje znebiti starejših delavk in delavcev. Vse to pa bo vodilo v absentizem starejših in s tem v slabši ekonomski položaj ljudi, ki bodo kljub sposobnosti za delo morali preživeti z mizernimi pokojninami, " je poudarila.

Opozorila je, da ukrep ne daje popolnoma nobene zaveze, da bi denimo delodajalec, ki se bo lahko zdaj brez razloga znebil starejšega delavca, moral na to isto delovno mesto zaposliti mlado osebo, in sicer za nedoločen čas.

Kot je v izjavi za medije pred poslopjem ministrstva dejala predsednica sindikata Tea Jarc , s sprejetim ukrepom ne bo nastalo popolnoma nobeno delovno mesto za mlade, saj je Slovenija že več let priča fleksibilizaciji trga dela, na katerem se mladi težko zaposlujejo, sploh za nedoločen čas. Redko se zgodi, da bi upokojene delavke in delavce nadomestili mladi, ki bi zasedli njihovo delovno mesto s pogodbo za nedoločen čas, je izpostavila.

Vlada pod pretvezo, da ji je mar za mlade, napada starejše delavke in delavce, ki jih bodo zdaj prisilno upokojevali, pravijo v sindikatu Mladi plus.

Ker si minister za delo Janez Cigler Kralj po njihovem mnenju ne zasluži, da bi bil minister za delo, so napis pred ministrstvom prelepili z napisom ministrstvo za nedelo, tradicionalno družino, povečevanje socialnih razlik in neenake možnosti. Ministru pa so prinesli tudi nekaj buč, ki po njihovih besedah predstavljajo " buče, ki jih ta prodaja javnosti".

" V resnici jih briga za mlade. Če bi jim bilo mar, bi namreč prisluhnili predlogom, ki smo jim jih poslali, vzpostavili dialog s socialnimi partnerji in oblikovali rešitve, primerne za vse delavke in delavce, za vse generacije ," je še dodala.

Opozorila je tudi na pomanjkanje socialnega dialoga ter na zlorabo interventne zakonodaje in nujnega zakonodajnega postopka, vključno s prepovedjo referenduma, " za trajne posege v sistemsko zakonodajo na neustaven in popolnoma nestrokoven način".

Izglasovani predlog po navedbah sindikata pomeni vračanje Slovenije med države z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti med starejšimi delavci. Vse to utegne drastično povečati število upokojencev v zelo kratkem časovnem obdobju in pokojninski blagajni naložiti do 245 milijonov evrov dodatnih stroškov.

Ministrstvo zavrača očitke

Ministrstvo za delo je očitke sindikata zavrnilo. Kot so sporočili, podatki kažejo, da je v Sloveniji v obdobju krize za petino več brezposelnih mladih kot prej, v splošnem pa je delež brezposelnih večji za tretjino. "To situacijo moramo nasloviti," so poudarili.

Po njihovih navedbah pri ukrepu ne gre za ustvarjanje medgeneracijskega konflikta, saj spodbuja zaposlovanje vseh skupin oseb, med njimi dolgotrajno brezposelnih starejših. Ukrep prekinitve delovnega razmerja temelji na partnerstvu delodajalca in delavca ter nikomur ne preprečuje dela, so zatrdili.

Kot so izpostavili, je mlade epidemija že sedaj hudo prizadela, na kar opozarjajo tudi sami. "Pred nami je zelo verjeten scenarij iz leta 2013, ko je zaradi takratne gospodarske krize prišlo do najvišje stopnje brezposelnosti mladih do tedaj. To želimo preprečiti, preden bo prepozno," so poudarili.

Izjemnega pomena je, da se takšen razvoj zajezi pravi čas in na pravi način, pri katerem bodo imeli vsi delovni sposobni prek zagotovljenega dela boljše možnosti za zagotavljanje lastne socialne varnosti in varnosti svojih družin, so zapisali.

Ponovno so izrazili tudi nasprotovanje uporabi izraza prisilno upokojevanje, saj je po njihovem mnenju zavajajoč. Ukrep namreč vsem zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje ob soglasju zaposlenega in delodajalca, omogoča nadaljevanje dela. "Nihče in noben ukrep nikomur ne onemogoča ali preprečuje dela. Vsi z izpolnjenimi pogoji, ki bodo želeli ostati delovno aktivni, se bodo tudi lahko na novo zaposlili, tudi pod boljšimi pogoji in na za njih prilagojenih delovnih mestih," so poudarili.

Naša skupna odgovornost bi morala biti, da za prihodnje mesece ustvarimo pogoje, ki bodo odpirali zaposlitvene možnosti vsem delovnim sposobnim, opozarjajo na ministrstvu: "To je vloga vlade in vseh, ki zastopajo državljane v vseh starostnih obdobjih." "Verjamemo, da to tudi od nas pričakujejo mladi in vsi ostali. Zato ne moremo pristati na nasprotovanje ukrepu, ki v prvo vrsto postavlja reševanje zaposlitvene krize med mladimi, in pozivamo Sindikat Mladi plus, da to prepozna in podpre v korist vseh mladih," so navedli.

Želijo, da bi v sindikatu prepoznali, kako pomemben je ta ukrep za skupno prihodnost. Mladim namreč tudi odpira boljše možnosti za zaposlitev v Sloveniji, kar posledično zmanjšuje odliv mladih v tujino. "To je nujno potrebno tudi z vidika okrevanja gospodarstva," so še dodali.

Spomnimo. Sedmi protikoronski zakon, ki ga je DZ potrdil v torek, med drugim določa, da bo lahko delodajalec zaposlenemu, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, torej praviloma v starosti 60 let in s 40 leti delovne dobe ali v starosti 65 let in z najmanj 15 leti zavarovalne dobe, odpovedal delovno razmerje brez navedbe razloga. Pri tem bo imel delavec pravico do odpravnine.