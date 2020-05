Sindikat prometnih delavcev avtoprevoznikom očita izsiljevanje vlade

Dodatno poklicno zavarovanje delavcem plačujejo le redka podjetja, čeprav so k temu zakonsko obvezana. Vsak delodajalec s tega naslova letno prihrani okoli 1500 evrov na račun pokojnine delavca. V sindikatu ocenjujejo, da pogoje za vplačilo zneskov izpolnjuje več kot 20.000 ljudi, kar pomeni vsaj 30 milijonov evrov letno. Država je do sedaj delavce napotila na individualne tožbe, ki pa jih je malo, so izpostavili v sindikatu.

Opozorili pa so, da je povprečna plača v panogi kljub dejstvu, da podjetja veliko prispevajo k bruto domačemu proizvodu, ena najnižjih v Sloveniji. " Gre za panogo, kjer država že leta izgublja milijone vplačil v zdravstveno, pokojninsko in ostale blagajne, saj je večinska praksa avtoprevoznikov ustni dogovor plačila na kilometer, nato goljufiv prikaz minimalne plače, preostali znesek pa se nakaže v obliki povračila stroškov ," so navedli v sporočilu.

" Ne trdimo, da tudi ta panoga ni utrpela posledic uvedbe posebnih razmer, kot tudi marsikatere druge, ki so jim namenjeni splošni ukrepi spodbud s strani države. Popolnoma je ohromljen avtobusni promet, namenjen turizmu, dva meseca so stali avtobusi javnega prevoza, " so uvodoma zapisali v Sindikatu delavcev in prometa (SDPZ).

"Gre za panogo, kjer sedaj dnevno prejemamo plačilne liste voznikov, ki nam kažejo, kako je na plačilni listi sicer prikazano izplačilo kriznega dodatka iz interventnega zakona, za enak znesek pa so zmanjšana povračila stroškov. Na avtoprevoznike tako ne vpliva niti povišanje dnevnic niti minimalne plače, prav tako ne zakonsko določeno izplačilo dodatka. Vozniku se ne pozna nič. In te voznike bi sedaj delodajalci poslali, da izvajajo motenje prometa po Sloveniji, da bo delodajalec pridobil dodatno ugodnost? Če kdo, so delavci tisti, ki bi morali že davno dvigniti svoj glas," so opozorili.

Izpostavili so še, da so vozniki tovornih vozil tudi v času koronavirusne krize dnevno prehajali državne meje, da so prebivalcem zagotovili hrano in druge dobrine. Ministrstvu za infrastrukturo se vključitev predstavnikov zaposlenih v krizno delovno skupino kljub vsemu ni zdela potrebna, so dodali.

Prevozniki iz sekcije za promet pri OZS so večkrat opozorili, da bodo ob neupoštevanju njihovih zahtev protestirali. Osrednje zahteve prevoznikov, ki opravljajo turistične prevoze, so zagotovitev finančnih sredstev s strani SID banke, podaljšanje veljavnosti pogodb za posebne linijske prevoze in nadomestila za izvajalce občasnega prevoza, ukrepi iz prvega in drugega paketa ukrepov pa naj za sektor občasnega prevoza potnikov veljajo do konca leta.