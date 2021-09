Policisti očitajo, da se pisna opozorila uporabljajo za šikaniranje

Predlagajo še, naj ima delavec pravico do sodnega varstva zoper pisno opozorilo pred redno odpovedjo delovnega razmerja, da mora sodišče v postopku sojenja preveriti utemeljenost razlogov, ki jih navaja delodajalec ter da delodajalec do pravnomočnosti presoje o izdanem pisnem opozorilu ne more nadaljevati postopka redne odpovedi delovnega razmerja, razen če obstajajo razlogi za izredno odpoved.

V sindikatu so zapisali, da se "institut pisnega opozorila pred redno odpovedjo delovnega razmerja zlorablja predvsem z namenom discipliniranja delavcev". Dodali so, da zaradi pravne praznine delodajalci pisna opozorila uporabljajo za izvajanje šikaniranja na delovnem mestu. Po njihovih besedah pa je "posebej problematično dejstvo, da si delodajalec lahko dobesedno izmisli domnevne kršitve in s tem izvaja pritisk na zaposlene".

V sindikatu navajajo, da so bili v zadnjem obdobju soočeni z zlorabami tega instituta. Tako so zaposleni v policiji in na Ministrstvu za notranje zadeve dobili pisno opozorilo pred redno odpovedjo, ko so v prostem času izražali svoje mnenje na družbenih omrežjih ali o aktualnih družbenih dogodkih. Povod za opozorilo je bila po mnenju nadrejenega tudi neprimerna frizura zaposlenega.