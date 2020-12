Zaradi prepovedi pravice do stavke v zdravstvu vložili zahtevo za presojo ustavnosti

"Nikakršnega dvoma ni, da so razmere epidemije takšne, da do določene mere upravičujejo sprejem ukrepov, ki posegajo tudi v pravice posameznikov ali skupin posameznikov. Ne glede na to pa morajo biti vsi sprejeti ukrepi skladni z Ustavo RS, sorazmerni in nujni, ne smejo biti arbitrarni in ne smejo povzročiti neenake obravnave. Navedeni pogoji v primeru sporne odredbe niso izpolnjeni," so v Konfederaciji Sindikatov Slovenije – Pergam (KSS Pergam) in Sindikatu v zdravstvu Slovenije Pergam (SZS Pergam) zapisali v sporočilu za javnost.

Poudarili so, da je pravica do stavke zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev omejena že v običajnih razmerah, ureja jo namreč Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki določa tudi minimum delovnega procesa, ki ga morajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci izvajati v času stavke. Skladno z Ustavo RS ter na podlagi 7. člena Zakona o stavki gre za omejitev pravice do stavke na zakonski ravni.

"Zakon o nalezljivih boleznih na drugi strani ne daje nikakršnega okvira za nadaljnje omejevanje pravice do stavke zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, predvsem pa prepušča možnost omejevanja pravice do stavke podzakonskemu urejanju ministra. Navedeno je po našem prepričanju neskladno z ustavnim določilom, da je pravica do stavke lahko omejena le z zakonom, ki mora morebitne omejitve tudi jasno opredeliti, česar Zakon o nalezljivih boleznih ne vsebuje," pojasnjujejo.

Tako Ustava RS kot tudi Zakon o nalezljivih boleznih torej omogočata zgolj omejitev pravice do stavke, ne pa tudi njeno (popolno) prepoved, zato je minister po njihovem mnenju z odredbo presegel tudi (sicer neustavno) zakonsko pooblastilo. Prav tako je stavka prepovedana vsem zdravstvenim delavcem, ne glede na to, ali je njihovo delo kakorkoli povezano z epidemijo ali ne, zaradi česar je ukrep ministra "evidentno nesorazmeren". "Odredbo ministra moramo tako označiti kot nezakonito in protiustavno," so jasni.