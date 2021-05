Singapurske oblasti z disko ritmi pozivajo k cepljenju

Potem ko jim je uspelo cepiti petino populacije, so oblasti v Singapurju, kjer so pred dnevi začeli beležiti spet več okužb, v javnost lansirale novo cepilno kampanjo oziroma težko pričakovani video. Gre za glasbeni posnetek, v katerem nastopa priljubljeni singapurski komedijant Gurmit Singh v vlogi zelo priljubljenega lika Phua Ču Kanga . Na posnetku Ču Kang opozarja prebivalce, da kljub nizkim številkam okužb, še ni čas za opuščenost. "Malo primerov še ne pomeni nič primerov," pravi, ko se sprehodi skozi cepilno mesto. V rapu z melodijo, ki je mnogim hitro zlezla pod kožo, poziva: "Singapur, ne odlašaj. Čimprej se cepi."

Oblasti v Singapurju so z dosedanjimi ukrepi uspele obdržati dnevno število novih primerov okužb s covidom-19 pod 50 več mesecev zapored. Zadnje dni pa beležijo spet nekaj več okužb. Dosedanja strategija cepljenja se je izkazala za uspešno, saj vse poteka tekoče in brez težav z dobavo cepiv proizvajalcev Pfizer-BioNTech in Moderna. Trenutno so do cepljenja upravičeni starejši od 45 let ter zdravstveni delavci. Je pa tudi med Singapurci kar nekaj dvomov o varnosti cepiv, zato mnogi odlašajo s cepljenjem.

Namreč, z naraščanjem deleža precepljene populacije je začelo upadati zanimanje za cepljenje, zato so se oblasti lotile nove kampanje, s katero ciljajo predvsem na tiste, ki bi že lahko bili cepljeni, pa se niso prijavili. Prav te ekscentrični stric Phua nagovarja na posnetku in jih poziva, naj se čimprej cepijo. Na posnetku se priljubljenemu liku pridruži še žena Rosie, ki je v dvomih glede varnosti cepiv, a jo Phua s svojimi pojasnili vendarle prepriča, da je varno.

Posnetek je na družbenih omrežjih požel veliko pohvale. Mnogi ga označujejo kot posrečen način ozaveščanja in pozivanja ljudi k cepljenju, nekateri pa so pozvali svoje vlade, naj se zgledujejo in poslužujejo podobnih metod, da pritegnejo ljudi k cepljenju. Se najdejo pa tudi takšni, ki jim posnetek ni zlezel pod kožo in so mnenja, da bi lahko singapurske oblasti posnetek uporabile kot izsiljevanje, saj bi ga lahko večkrat dnevno predvajale toliko časa, dokler se tudi tisti največji dvomljivci ne bi cepili.

Ko Phua zapoje, Singapurci prisluhnejo

Ni pa to za Gurmita Singha in njegov lik strica Phua prva pesem, ki jo je posnel za zdravstvene oblasti. Lani marca, ko je bila epidemija že vrazmahu, je na pobudo zdravstvenih oblasti s pesmijo Be steady! miril prebivalce Singapurja, naj bodo mirni in se držijo priporočil. Leta 2003 pa je z rapom SAR-vivor pozival prebivalce Singapurja, da je čas, da premagamo Sars.