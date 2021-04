Šircelj obljubil: Slovenija bo načrt za okrevanje poslala do konca meseca

Finančni ministri EU so danes virtualno razpravljali o pripravah na črpanje evropskih sredstev za okrevanje. V Evropski komisiji pravijo, da se financiranje lahko začne julija, če bodo članice ratificirale sklep o lastnih virih in pripravile dobre nacionalne načrte za črpanje teh sredstev.

Izvršni podpredsednik komisijeValdis Dombrovskis je danes pojasnil, da je doslej 26 od 27 držav predstavilo načrte na skupnem zasedanju in da so nekateri že skoraj povsem pripravljeni in jih bo mogoče posredovati do konca meseca, nekateri pa bodo terjali še nekaj dodatnih tednov priprav.

Ob tem je Dombrovskis poudaril, naj se države osredotočijo na kakovost in spoštovanje vseh zahtev ter si raje vzamejo še teden ali dva več časa, če je treba, saj da je kakovost pomembnejša od posredovanja načrta v določenem roku.

Svoj načrt je danes na zasedanju predstavila tudi Slovenija, je povedal minister Andrej Šircelj v virtualnem pogovoru s slovenskimi dopisniki v Bruslju po zasedanju. Komentarjev na posamezne načrte po njegovih besedah ni bilo, vsak je imel na voljo manj kot deset minut.

Slovenija je po Šircljevih besedah pripravila načrt, ki upošteva vse zahteve, tudi glede deleža zelenih in digitalnih projektov ter glede povezave z reformami, pri čemer so v slovenskem načrtu v ozadju zdravstvena in pokojninska reforma ter digitalizacija gospodarstva in javne uprave.

Finančni minister, ki izpostavlja, da pripravo načrta vodi vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je kolegom danes pojasnil, kako je projekt potekal, da se je pri pripravi upoštevalo mnenja zbornice, sindikatov in podjetij ter da so se pogovorili s skupino strokovnjakov s tega področja.

Slovenski načrt je bil v procesu nastajanja deležen številnih kritik. Velik napredek vidi Šircelj zdaj v primerjavi s predhodnimi fazami v tem, da so določeni projekti povezani z reformami ter da gre načrt v smer izpolnitve zahtev glede deleža zelenih in digitalnih projektov. "Zdaj smo v končni fazi," je dejal.