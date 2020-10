Širjenje koronavirusa v Ischglu: poročilo razkriva, kaj vse je šlo narobe

Strokovnjaki so ugotovili napake po izbruhu novega koronavirusa v Ischglu.

Strokovnjaki tudi ocenjujejo, da se oblasti niso dobro pripravile na razglasitev karantene za dolino Paznauntal, ki jo je 13. marca naznanil avstrijski kancler Sebastian Kurz. Ta poteza je namreč po njihovi oceni sprožila panične odzive pri številnih tujih turistih, ki so skušali na hitro zapustiti območje. Turisti tudi niso takoj dobili informacij, da naj bi konec tedna odpotovali nadzorovano, prav tako ni bilo načrta evakuacije, je povedal Ronald Rohrer.

Ni pa komisija našla dokazov za pogoste očitke, da so na odločitve pristojnih oblasti vplivali turistični delavci in upravljavci žičnic. Na splošno je prve odzive oblasti po prvih primerih okužbe z novim koronavirusom, povezanih z Ischglom, ocenila kot pozitivne in primerne.

Člani komisije so ob pripravljanju poročila imeli pogovore s 53 ljudmi, med njimi z okuženimi, predstavniki žičničarjev in turističnih delavcev ter pristojnimi oblastmi na ravni okrožja, dežele Tirolska in zvezni ravni.

Ischgl s 1600 prebivalci, ki je znan po živahnem nočnem življenju, velja za eno prvih glavnih žarišč novega koronavirusa v Evropi. V povezavi z dopustom marca letos v tem tirolskem smučarskem središču so potrdili več tisoč okužb v Evropi, tudi v Sloveniji.