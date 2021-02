Krek zagotavlja, da bodo drug teden cepljeni vsi 80-letniki, ki bodo to želeli

Z vsaj enim odmerkom so do zdaj cepili približno 950 starostnikov nad 80 let, ki živijo doma. Jutri bodo cepili dodatnih 650, približno 200 pa jih še čaka. Ker so v omenjeni starostni skupini vsi visoko rizični za težji potek covida-19, pa med njimi ne razlikujejo. Vidičeva ob tem dodaja: "Gledamo, da kličemo s seznama od vsake ambulante približno enako število ljudi, načeloma 10 do 15 posameznikov. Ne iščemo tistih, ki so starejši, ali tistih, ki imajo neke dodatne kronične bolezni, ampak se načeloma držimo tega vrstnega reda, ki nam ga je zdravnik poslal."

"Lahko vas potolažim v tej smeri, da smo izračunali, da bomo imeli drug teden cepljene vse 80-letnike. Ta teden bo večina cepljena," medtem zagotavlja Milan Krek,direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Za naslednji teden pa ocenjuje, da jih je na vrsti še 1000.

So pa med izvajalci v praksi vseeno precejšnje razlike, medtem ko so eni že cepili svoje paciente nad 80 let in se usmerjajo že v druge starostne skupine, so drugi precepili le malo omenjenih starostnikov. Kako te razlike komentira Krek? "Seveda so zdravniki, ki imajo mogoče deset 80-letnikov in več, medtem ko jih imajo drugi lahko tudi 400. Torej že tukaj imate razliko med zdravniki. Ta razlika je predvsem v teh, ki se na začetku niso želeli cepiti, zdaj bi pa se," še dodaja in opozarja, da nenehno dobivajo paciente in "bo ta prioriteta ostala vse do konca".

Zaželeno je, da se jih svojemu zdravniku za cepljenje prijavi čim več. Se pa ljudje v ambulante dnevno obračajo tudi z vprašanji, kakšen je vrstni red cepljenja, kdaj bodo končno na vrsti. Vidičeva ob tem naproša vse, ki so se prijavili na cepljenje,da so potrpežljivi, in dodaja, "poklicali bomo čisto vse, naj bodo dosegljivi na telefon, naj se javljajo".Sami pa naj torej ne preverjajo, zakaj še niso bili vabljeni, saj s tem obremenjujejo telefonske linije in otežujejo dostop do zdravnika tistim, ki ga nujno potrebujejo.