Skandinavija primer uspešnega boja z epidemijo, na Danskem odpravljajo vse omejitve

Da so večino pandemije zvozili brez mask, zaprtih šol in restavracij, švedska novinarska kolegica Anneli Menger , ki od začetka poroča o covidu-19, delno pripisuje tradicionalno zadržani družbi. "Morda res nismo preveč družabni, nismo tako blizu drug drugemu, ne poljubljamo se na lica, varnostno razdaljo vzdržujemo naravno," razlaga Mengerova.

Ne prepovedi, pač pa priporočila, je ves čas glavno vodilo švedskega modela. Tudi v času, ko celotna Evropa trepeta pred delto. "Če le lahko, moramo delati od doma, ne smemo prirejati zasebnih zabav, ne uporabljamo javnega prevoza, če to ni nujno potrebno. Otroci se dobivajo zunaj, na varni razdalji. Kot celota, kot država, pa se držimo tega, kar oblasti svetujejo," še pojasnjuje.

Te so sicer v začetku letošnjega leta, ko so na račun blažjega pristopa k pandemiji narasle okužbe in z njimi smrtne žrtve, nekoliko obrnile ploščo in vendarle uvedle nekatere ukrepe. "Začeli so priporočati nošenje mask na avtobusih, bari se morajo zapreti že ob osmih itd.," pojasnjuje Slovenec, ki živi na Švedskem, Martin Dvoršak.

Na Švedskem z enim odmerkom cepljenih že 81 odstotkov odraslih

Švedska, ki je med nasprotniki ukrepov in cepljenja veljala za oazo svobode, pa je po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni z enim odmerkom cepila že 81 odstotkov odraslih, polno zaščitenih pa jih je dobrih 66 odstotkov. Kakšne večje strategije sicer niso imeli, pripoveduje Dvoršak. "Razen tega, da so poskušali narediti cepivo dostopno čim več ljudem. Prav tako je tudi časovni razmik med prvo in drugo dozo podaljšan, tako da so čim več ljudi cepili s prvo dozo. Jaz bi rekel, da je to predvsem zaupanje v državo, v državne institucije," pravi Dvoršak.

In z izjemo nekaj oglasov z znanimi osebnostmi, tudi večje kampanje v prid cepljenja na Švedskem ni bilo. "Že pred pandemijo je večina ljudi na Švedskem zaupala v cepiva," potrjuje Mengerova.

Je pa po besedah Dvoršaka komunikacija pristojnih za razliko od Slovenije ves čas enaka. "Zato je lažje razširiti ukrepe oziroma ideje tega, kar se je treba držati," pojasnjuje Dvoršak.

Se pa Dancem kmalu ne bo več treba držati omejitev. Te bodo zaradi visoke precepljenosti čez dober teden padle. "Smo v situaciji, ko ne moremo reči, da covid-19 kritično vpliva na delovanje družbe. Naš zdravstveni sistem na primer ni pod pritiskom," pravi Martin Geertsen Venstre iz Liberalne stranke Danske. To pa je tudi eden ključnih ciljev cepljenja.