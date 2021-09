Sklic seje na zahtevo koalicije: 'Zaupajmo stroki tudi, ko pozivajo k čim večji precepljenosti'

"Precepljenost proti covidu-19 je ključnega pomena. Pri težavah, zapletih in bolnišničnem zdravljenju zaupamo stroki. Zaupajmo jim tudi, ko pozivajo k čim večji precepljenosti prebivalstva kot učinkovitem ukrepu v boju zoper covid-19," so zapisali v zahtevi za sklic seje.

Ob tem so poudarili, da sta spoštovanje zaščitnih ukrepov in cepljenje ključna dejavnika za omejitev širjenja okužb z novim koronavirusom, zaščito tistih, ki jo najbolj potrebujejo, in edina pot za povratek v življenje, ki smo ga poznali pred pandemijo. "Kljub številnim pozivom strokovnjakov k cepljenju kot enem od ključnih ukrepov v boju proti covidu-19 in nujnosti po precepljenosti pa imajo nekateri še vedno neupravičene pomisleke, ki so največkrat plod nestrokovnosti in manipulacije," so navedli v koalicijskih poslanskih skupinah.

Po opravljeni razpravi odboru predlagajo v sprejem dva sklepa. In sicer, da odbor za zdravstvo pozove državljane naj zaupajo medicinski stroki in prispevajo k precepljenosti prebivalstva. "Spoštovanje zaščitnih ukrepov in cepljenje so ključni dejavniki za omejitev širjenja okužb in edina pot za povratek v življenje, ki smo ga poznali pred pandemijo," so zapisali v predlogu sklepa.

Z drugim sklepom pa bi odbor pozdravil pozive mladinskih organizacij, ki spodbujajo mlade, naj se odločijo za cepljenje.