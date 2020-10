Škofje vernikom ob praznikih odsvetujejo tradicionalna druženja

Zaradi epidemioloških razmer v Katoliški cerkvi na Slovenskem vernikom priporočajo, naj 1. in 2. novembra, ko obeležujejo praznik vseh svetih in dan spomina vseh vernih mrtvih, opustijo tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Namesto tega naj le zasebno obiščejo grobove in tam molijo za mrtve, maše pa naj spremljajo na daljavo.

Duhovnikom v Slovenski škofovski konferenci (SŠK) priporočajo naj vse grobove na pokopališču blagoslovijo z enega samega mesta in brez navzočnosti vernikov. Blagoslov naj spremlja zvonjenje zvonov. Verniki naj med prazniki v domači župniji opravijo spoved, prejmejo obhajilo, opravijo dobro delo in prejmejo odpustek. Namesto nakupov cvetja in sveč jih škofje vabijo, naj darujejo za maše. icon-expand Katoliška cerkev je vernike ob praznikih znova pozvala k upoštevanju ukrepov. FOTO: Dreamstime Na večer pred praznikom vseh svetih, ki ga obhajajo 1. novembra, in spominom vseh vernih mrtvih, ki se jih spominjajo 2. novembra, naj se ob 18. uri oglasijo zvonovi po vseh župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in osebni molitvi za mrtve, je zapisano v priporočilih SŠK. Slovenski škofje do preklica vernikom podeljujejo spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski maši. To naj nadomestijo z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Svetega pisma, spremljanjem maše po radiu ali televiziji oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila, so zapisali. Ob tem dodajajo, da bo Televizija Slovenija do nadaljnjega omogočila spremljanje maše v neposrednem prenosu vsako nedeljo ob 10. uri na prvem programu. Po podatkih SŠK je trenutno v karanteni šest duhovnikov, pet duhovnikov je okuženih in so v samoizolaciji. En duhovnik s covidom-19 je umrl.