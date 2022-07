Skokovit porast okužb: v ponedeljek so jih potrdili 2365

Pristojni so v ponedeljek v Sloveniji ob 857 PCR-testih in 7150 hitrih antigenskih testih potrdili 2365 okužb z novim koronavirusom, kar je 1919 več kot v nedeljo. Po podatkih sledilnika Ministrstva za zdravje je bilo v ponedeljek zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 41 bolnikov, na intenzivni negi pa osem. Umrl je en bolnik s potrjeno koronavirusno okužbo. V Splošni bolnišnici Jesenice je zaradi porasta okužb s covidom-19 ponovno obvezna uporaba zaščitnih mask v vseh prostorih bolnišnice za vse zaposlene in obiskovalce.

V ponedeljek je bilo skupno hospitaliziranih 166 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno 15 bolnikov. To je 13 bolnikov več kot v nedeljo. Zdravniki so iz bolnišnične oskrbe odpustili 14 bolnikov, umrl je eden s potrjeno koronavirusno okužbo, je Ministrstvo za zdravje objavilo na družbenem omrežju.

icon-expand Pristojni so včeraj potrdili 2365 okužb z novim koronavirusom, kar je 1919 več kot v nedeljo. FOTO: Shutterstock

Po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v naši državi aktivno okuženih 15.885 oseb, kar je 1160 več kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1308, kar je 79 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 749, kar je 55 več kot dan prej, kažejo podatki NIJZ. ECDC in EMA sta zaradi ponovnega povečanja števila okužb s covidom-19 objavila posodobljena priporočila za cepljenje. Med drugim priporočata drugi poživitveni odmerek cepiva za vse ranljive skupine in za osebe, starejše od 60 let.

Obvezna uporaba zaščitnih mask v jeseniški bolnišnici, v UKC Ljubljana in Maribor, v novogoriški bolnišnici prepovedani obiski V Splošni bolnišnici Jesenice je zaradi porasta okužb s covidom-19 ponovno obvezna uporaba zaščitnih mask v vseh prostorih bolnišnice za vse zaposlene in obiskovalce, so danes sporočili iz bolnišnice. V tej bolnišnici še vedno velja, da so obiski pri pacientih dovoljeni, vendar so omejeni na eno zdravo osebo za največ 15 minut. V UKC Ljubljana so že od minulega petka maske ponovno obvezne za vse osebe ob vstopu in v zaprtih skupnih prostorih UKC Ljubljana. Iz UKC Maribor so že minuli torek sporočili, da je uporaba zaščitne maske obvezna za vse paciente, ki se gibajo po bolnišnici. Prav tako je uporaba zaščitne maske zaposlenih obvezna ob vsakršnem delu z bolniki. Obiski so omogočeni na Oddelku za perinatologijo (porodnišnica), vendar zgolj na eno zdravo odraslo osebo. Na ostalih oddelkih v UKC Maribor ostaja omejitev obiskov nespremenjena.