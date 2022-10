Skoraj polovica prebivalcev se ne namerava cepiti s poživitvenim odmerkom

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je raziskavo opravilo med 20. in 22. septembrom, sodelovalo pa je 435 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

Med tistimi, ki se nameravajo cepiti, je le 5 odstotkov vprašanih, ki so bili do sedaj cepljeni z enim odmerkom ali sploh niso bili cepljeni proti covidu-19. 14 odstotkov je prejelo dva odmerka, kar 81 odstotkov pa tri odmerke. Namera za cepljenje s poživitvenim odmerkom je torej daleč najvišja med tistimi, ki so do sedaj že prejeli vse možne odmerke. Med tistimi, ki nameravajo prejeti poživitven odmerek, so v primerjavi s populacijo statistično značilno reprezentirane ženske.

Med tistimi, ki se za poživitven odmerek najverjetneje ne bodo odločili, je največ takšnih, ki že do sedaj niso prejeli nobenega odmerka cepiva proti koronavirusu, in sicer kar 55 odstotkov. Še nadaljnjih 7 odstotkov je prejelo le en odmerek, 29 odstotkov pa dva. Le desetina vprašanih, ki se ne nameravajo cepiti s poživitvenim odmerkom, je prejela vse tri odmerke. V skupini vprašanih, ki se ne namerava cepiti, so v primerjavi s populacijo nadpovprečno zastopani moški ter starejši od 65 let.