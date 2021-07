Skrajšana veljavnost HAT in PCR-testov

"Ne gre za to, da bi komur koli hoteli nalagati dodatno delo ali oteževati pogoje poslovanja," je zagotovila, ampak je cilj pogoja PCT zagotavljanje varnosti in zdravja. Logarjeva je tudi znova pozvala k cepljenju proti covidu-19. Opozorila je, da je precepljenost med najranljivejšimi, to je med oskrbovanci domov za starejše, visoka. Zato novih izbruhov v domovih ni bilo, če pa se je starostnik vseeno okužil, je prebolel lažjo obliko covida-19 in hospitalizacija ni bila potrebna. Prav tako ob cepljenju starostnikov v domovih niso opažali kakšnih hujših stranskih učinkov.

Spomnila je še, da nam je v preteklosti prav s cepljenjem uspelo izkoreniniti črne koze in skorajda tudi otroško paralizo. Zato upa, da se bomo na podlagi izkušenj s cepljenjem iz preteklosti odločili tudi za cepljenje proti covidu-19. Hkrati je pozvala vse, ki odhajajo na dopust, naj se obnašajo odgovorno, saj je virus prisoten tudi na počitnicah. Prav tako naj po vrnitvi z dopusta ne pozabijo na varnost tistih, h katerim se vračajo.

Novi odloki v veljavo stopijo v ponedeljek, globe za neupoštevanje odlokov pa naj bi se gibale od 400 do 1000 evrov, je še dejala.