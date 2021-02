Skrb vzbujajoč trend: V Avstriji potrdili več kot 2000 novih okužb

Ob nedeljah zaradi manjšega števila opravljenih testov namreč beležijo sorazmerno manj okužb, danes pa je letošnja prva nedelja, ko so potrdili več kot 2000 primerov okužbe. V primerjavi z nedeljo pred tremi tedni je število okužb naraslo za okoli 800. Nazadnje so v Avstriji na nedeljo več kot 2000 primerov okužbe, in sicer 2641, zabeležili 13. decembra lani.