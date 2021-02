Testiranje potrošnikov za mnoge 'nelogično in težko izvedljivo'

"Storitvene dejavnosti in specializirane trgovine niso bile nikoli vir okužb, zato smo si v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) prizadevali za odprtje vseh dejavnosti in trgovin, brez izjem," je že po četrtkovem sestanku z vlado dejal predsednik OZS Branko Meh.

Kot je dodal, so vse delodajalske organizacije pristale na pogoj, da se zaposleni testirajo enkrat tedensko. Ob tem pa v OZS ostro nasprotujejo testiranju strank v posameznih dejavnostih. O tem v četrtek ni bilo govora, sicer bi temu predlogu že takrat nasprotovali, je poudaril Meh.

Člane zbornice med drugim skrbi, kako bodo pred torkom zagotovili zdravstveno osebje, ki bo izvedlo testiranja. Drug pomislek članov pa je, da so hitri testi nezanesljivi, zato jih skrbi, da bodo v primeru lažnih pozitivnih rezultatov morali dejavnost neupravičeno začasno zapreti.

V OZS obenem upajo, da odpiranje dejavnosti ne bo zgolj začasno, saj si člani bolj kot ukrepe pomoči želijo delati. "Prav tako si želimo, da bo testiranje zaposlenih zgolj začasen ukrep,"so še dodali v sporočilu za javnost.

Da se dejavnosti odpirajo, so pozdravili v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS). Kot je za TV Slovenija v petek zvečer povedala predsednica TZS Mariča Lah, je do danes nemogoče stestirati vse zaposlene v trgovinah, ki se lahko odprejo, zato upa, da bo v torek to testiranje nekako steklo.

A trgovci so pričakovali večje sproščanje, saj se z novim odlokom odpira približno tretjina vseh trgovin. "Upamo, da bomo prihodnjo sredo, ko bo vlada znova presodila epidemiološke razmere, v oranžni fazi in se lahko takrat odprejo vse trgovine," je dejala Lahova.

Sproščanje pozdravljajo tudi v zbornici za poslovanje z nepremičninami pri GZS, a je po besedah direktorja Boštjana Udoviča ukrep testiranja potrošnikov "nelogičen, vprašanje je, kako je izvedljiv". "Glede na nizko stopnjo tveganja oz. stikov, do katerih prihajajo nepremičninski posredniki s strankami, bi pričakovali, da se jih ne daje v isti koš z dejavnostmi, kjer je osebni stik s strankami nujen," je povedal za STA.

Že od samega začetka pogrešajo trezen razmislek o tem, kaj nepremičninsko posredovanje sploh je. "Imamo občutek, da ljudje, ki o ukrepih odločajo, tega niti približno ne vedo," je menil in opisal, da do neposrednega stika pride le pri ogledu nepremičnine, ki pa se ga lahko izvaja na ustrezni razdalji. Dobro je, da je dejavnost sproščena, je še ocenil, a verjetno bo omejena, saj jo bodo izvajali le tisti, ki bodo lahko izpolnili vladne določbe.

V nakupovalnem središču Aleja so danes odprli vse prodajalne s površino do 400 kvadratnih metrov. Svoja vrata so znova odprle prodajalne z oblačili in obutvijo ter s tehničnim blagom.

Čeprav so bile v Aleji ves čas trajanja ukrepov odprte številne prodajalne, bo nakupovalno središče z današnjim dnem tako ponovno obratovalo skoraj v celoti. Nekateri gostinski lokali bodo še naprej ponujali možnost prevzema jedi in pijače. "Naše izkušnje kažejo, da obiskovalci dosledno spoštujejo predpisane varnostne in higienske ukrepe," je ob tem izpostavil direktor Aleje Toni Pugelj.

V trgovski družbi Mana so zelo veseli ponovnega odprtja. Prodaja je v času zaprtja tekla prek spletne strani, a so pogrešali stik s kupci. Zagotovili so, da bodo število kupcev po posameznih trgovinah omejili glede na kvadraturo, ne vedo pa še, kako bodo izvedli tedensko testiranje zaposlenih na novi koronavirus.

V skladu z vladnim odlokom, ki velja od danes do 12. februarja, se je lahko danes odprlo več trgovin in storitev, med drugim vse prodajalne in servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov ne glede na vrsto blaga ter tudi vse servisne delavnice do te velikosti.