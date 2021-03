Skrbniki mladoletnih otrok želijo ustavno presojo nošenja mask

Po mnenju pobudnikov določbe odloka grobo posegajo v njihove pravice in nasprotujejo ustavnim določbam, ki se nanašajo na pravno državo, enakost pred zakonom, na prepoved mučenja, enako varstvo pravic, osebno dostojanstvo, nedotakljivost telesne in duševne integritete, na svobodo izražanja in pravice otrok. Obenem po njihovi oceni predstavljajo grobo kršitev določb evropske konvencije o človekovih pravicah in konvencije o otrokovih pravicah.