Pogoj PCT je bil že do sedaj – če bi to vestno preverjali – vstopnica za vse dejavnosti in storitve v državi. Pa se je izkazalo, da niti navodil, kaj in kako natančno preverjati, ni bilo. Preverjanje je bilo prepovršno, celo zlorabe potrdil in ponarejanje QR-kod so zaznali. Pogoje naj le zaostrijo, vsemu se bomo prilagodili, pravijo trgovci, samo da ostanemo odprti.